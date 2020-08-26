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法院駁回Epic Games請求　蘋果有權將《要塞英雄》下架

科技 18:30 2020/08/26

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法官認為，蘋果不應封殺Epic Games向其他App提供的遊戲開發引擎，因在虛幻引擎及相關的開發者工具上，Epic Games未有違反合約。

蘋果（Apple）與Epic Games近日對簿公堂。加州聯邦地方法院裁決認為，Epic Games的確違反了App Store規條，故蘋果將《要塞英雄》下架並無不合理情況，但蘋果不應因而封鎖Epic Games旗下虛幻引擎，損害第三方開發者權益。惟最終裁決或要等明年才會有結論。

事緣Epic不滿App Store抽佣過高，便繞過平台、自行在應用程式內建支付系統，而非經由App Store來讓玩家購買遊戲點數，最高降價20%。惟做法不符合平台規定，《要塞英雄》被迫下架。

Epic Games質疑蘋果違反公平競爭，就App Store付費政策告上法院，並要求訴訟期間讓遊戲繼續在App Store上架。法官Yvonne Gonzalez Rogers指出，由於Epic Games的確違反規條在先，故蘋果有權以違反使用規範理由，將《要塞英雄》從App Store下架，以維護自身利益。

Epic Games控告蘋果Google　不滿遊戲《要塞英雄》遭商店下架

微軟公開支持Epic Games　稱蘋果做法損害遊戲開發商

不過，法官認為當中不應牽連第三方開發商的權益，並指蘋果不應封殺Epic Games向其他App提供的遊戲開發引擎，因在虛幻引擎及相關的開發者工具上，Epic Games未有違反合約。

目前法庭僅作初步結論，案件將於9月28日舉辦聽證會，由Epic Games及蘋果雙方說詞，考慮到雙方均可能針對裁決上訴，料最終裁決在明年才有定論。

責任編輯：姚慧儀

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