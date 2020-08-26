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【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理

環球經濟金融 17:57 2020/08/26

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【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理

澳洲儲備銀行（RBA）預計，澳洲樓價下跌40%，形容是「極端但合理」的情況。澳洲央行在一份文件中指出，銀行似乎對嚴重的經濟衰退「有韌性」，相信大多數家庭債務持有人負擔得起。

央行的文件評估澳洲家居債務風險，以《澳洲家庭債務有多大風險》為題，認為目前只有少部分債務與投機因素有關。

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文件引述澳洲金融監理署（APRA）及國際貨幣基金組織（IMF）進行的銀行壓力測試，指澳洲銀行有力應付嚴重的經濟下滑。

該壓力測試假設就業下跌8%，樓價大挫40%。文件指，情況極端，但有可能發生，如在全球全融危機中，部分國家經歷類似的情況。

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文件續稱，澳洲主要銀行的實力雄厚，大多數家庭債務由負擔得起的人持有，他們面對的失業風險較低。

不過，央行警告，家庭債務持續上升仍會導致金融風險。央行呼籲，如果經濟進一步衰退，需要更多的刺激經濟措施；促請負債家庭盡可能減少支出，應付嚴重衰退。

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責任編輯：鄧燕君

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