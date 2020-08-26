平安好醫生2020年中報：核心業務逆市高速增長106.8% 啟動全面戰略升級

全球領先的醫療健康生態平台平安健康醫療科技有限公司（01833，以下簡稱：「平安好醫生」）公佈2020年上半年業績報告。報告期內，平安好醫生業績呈現穩健增長態勢，實現總收入人民幣27.47億元，淨虧損同比收窄22.1%至人民幣2.13億元。核心業務在綫醫療收入保持高速增長達106.8%。截至2020年6月末，公司註冊用戶數達到3.46億，月活躍用戶數（MAU）達6,727萬人。

▲ 左起：平安健康醫療科技有限公司市場副總裁汪蕊女士，董事會秘書、聯席公司秘書劉程先生，臨時董事會主席、首席執行官方蔚豪先生，總經理助理兼首席財務官葉瀾女士。

在綫醫療逆市高速增長 盈利能力顯著提升

新冠疫情給社會和人民造成巨大影響的同時，也加速了互聯網醫療的發展。財報數據顯示，平安好醫生核心業務在綫醫療貢獻收入人民幣6.95億元，佔整體收入的比重提升10.5個百分點至25.3%，逆市保持高速增長達106.8%。 2020年6月，月活躍用戶數和月付費用戶數分別達6,727萬人和295萬人，分別同比增長7.3%和32.3%，用戶粘性顯著提升。

響應政策號召 全力佈局醫保服務

疫情期間，國家出台多項政策推動互聯網醫療發展，平安好醫生響應政策號召，全面佈局醫保服務，加速建設互聯網醫院。目前，平安好醫生打通了湖北、銀川和東莞的當地醫保支付系統 ，便利了用戶在綫使用和支付流程。截至2020年8月中旬，平安好醫生與綫下簽約的醫院中已有14個項目投入運營，福州市區域互聯網醫院也在2020年7月中開始運行，接下來將繼續推進互聯網醫院建設步伐。

會員服務再提質 口碑業績雙豐收

報告期內，會員產品收入快速增加，現有會員產品收入實現人民幣4.2億元，同比增長超過200%。平安好醫生將面市兩年的首款會員產品「就醫360」升級為「健康守護360」，升級後的會員產品獲得保險代理人和保單用戶的一致好評，2020年上半年，「健康守護360」銷售額同比增長強勁。

全面戰略升級：構建專業醫患溝通橋樑

依托公司核心競爭力、借助政策東風，平安好醫生在2020年啟動全面戰略升級，佈局醫療健康生態圈，始終堅持以構建專業醫患溝通橋樑為使命，以信任、專業、便捷為目標，打造未來中國規模最大、模式最領先、競爭壁壘最堅實的互聯網醫療服務平台。未來，平安好醫生將持續加大投入，擴張自有醫療團隊規模，同時積極開拓國內外的知名醫生資源，打造多點執業模式下的全球醫生網絡，加大流量投放，加快與綫下醫療機構的合作，為用戶提供更全面專業的醫療服務。

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