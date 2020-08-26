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【LGBT】內地男同性戀交友平台藍城兄弟　收購女同性戀社交app「樂Do」

即市財經 17:37 2020/08/26

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被視為首家LGBTQ社交平台股藍城兄弟宣布，收購另一LGBT社交App 樂Do

LGBTQ群體的社交應用程式Blued母公司、內地最大男同性戀者交友平台－藍城兄弟（美︰BLCT）公布，收購中國內地女同性戀者交友平台「樂Do（LESDO）」，外電指，藍城兄弟新收購為內地首宗LGBT 市場的交易。

路透報道，樂Do為內地第二受歡迎的女同性戀者社交平台，僅次於「Rela」，藍城兄弟指內地女同性戀者社交平台程序市場不夠大，期望公司的市場推廣資源、技術可助「樂Do」有更佳表現。

藍城兄弟於7月在美國納斯達克上市，當時集資約8480萬美元，曾炒高至35美元，現時股價約15美元，最新市值約5.3億美元。

據早前報道，Blued在海外月活躍用戶佔比也亦超過49%。根據2019年平均MAU（月活躍用戶人數）統計，Blued已經是印度、韓國、泰國和越南等國家和地區最大的綫上LGBTQ社交平台。

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編輯：麥德銘

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