英國約翰遜否認 半年內以健康理由請辭傳聞

英國首相約翰遜(Boris Johnson)今年3月底確診新冠肺炎,直到4月中康復出院。英媒報道,英國首相首席顧問卡明斯(Dominic Cummings)的岳父爆料,約翰遜因感染新冠肺炎造成的健康問題持續,計劃於6個月內請辭。但約翰遜駁斥上述說法。

英國《泰晤士報》周二(25日)報道,卡明斯的岳父韋克菲爾德(Humphry Wakefield)上周於家族的奇靈厄姆城堡(Chillingham Castle),接待1名女訪客約翰遜(Anna Silverman Johnson)時無意中爆料。

韋克菲爾德當時指出,首相約翰遜因患新冠肺炎後的健康狀況欠佳而要辭職:

如果一匹馬受傷後恢復工作,牠將永遠無法康復。

(If you put a horse back to work when it’s injured it will never recove.)