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英國約翰遜否認 半年內以健康理由請辭傳聞

環球政治 18:12 2020/08/26

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英國首相首席顧問卡明斯的岳父爆料，約翰遜因感染新冠肺炎造成的健康問題持續，計劃於6個月內請辭。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）今年3月底確診新冠肺炎，直到4月中康復出院。英媒報道，英國首相首席顧問卡明斯（Dominic Cummings）的岳父爆料，約翰遜因感染新冠肺炎造成的健康問題持續，計劃於6個月內請辭。但約翰遜駁斥上述說法。

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英國《泰晤士報》周二（25日）報道，卡明斯的岳父韋克菲爾德（Humphry Wakefield）上周於家族的奇靈厄姆城堡（Chillingham Castle），接待1名女訪客約翰遜（Anna Silverman Johnson）時無意中爆料。

韋克菲爾德當時指出，首相約翰遜因患新冠肺炎後的健康狀況欠佳而要辭職：

如果一匹馬受傷後恢復工作，牠將永遠無法康復。

（If you put a horse back to work when it’s injured it will never recove.）

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但約翰遜本人嚴厲駁斥上述說法。約翰遜周二到訪德文郡（Devon）北部的一家造船廠時，表示這個說法純屬廢話（absolute nonsense）。他表示自己感染新冠肺炎後，只感受體重明顯減輕這個影響。

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責任編輯：鄭錦玲

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