【大行點睇】安踏轉型之路大行意見分歧　花旗富瑞睇淡摩通野村睇好

安踏體育(02020)公布業績，中期股東應佔溢利16.6億元人民幣，按年下跌28.6%。每股中期息派21港仙，按年下降32%。同時，安踏公布業務模式將由分銷模式轉型至直面消費者模式。

富瑞發表報告，指安踏表現稍好於該行預期，不過認為安踏銷售復甦弱於預期，加上將斥資回購門店，將引起市場憂慮銷售渠道健康。富瑞指，安踏計劃動用20億元人民幣向分銷商回購3500家門店，當中6至18億元人民幣用來購買存貨，故此行動其實是存貨回購。該行又指，其渠道調查顯示，面對李寧(02331)的競爭，以及6月以來安踏品牌銷售表現令人失望，暫維持安踏「持有」評級和81元的目標價。

花旗則表示，安踏上半年基本淨利潤和現金流弱過預期，基本銷售額按年跌9%至11%。另外轉型計畫料拖累其投入資本回報率(ROIC)，並導致營運資本需求高企，或要募集更多新債，維持「沽售」評級及49.6元的目標價不變。

睇好方面，野村指出FILA表現理想，毛利率勝預期，而轉型計畫將長線利好安踏發展。另外，Amer在第二季銷售較管理層預期理想，7月表現良好，預期下半年有望轉虧為盈，把安踏目標價由87.6元升至103元，維持「買入」評級。

摩根大通亦指，近日宣布推出安踏品牌將直接面向消費者(DTC)業務模式，預期策略具有建設性，有助提供更好的消費體驗，有利長期發展，預期短期內將拖累下半年盈利，但有望自明年起產生利潤。目標價升至100元，維持「增持」評級。

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