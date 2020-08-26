【中國人壽業績】國壽半年純利305億　新業務增6.7％符預期

中國人壽（02628）公布，截至6月底止半年，純利305.4億元（人民幣，下同），符合市場預期；營業額5,044.3億元，按年升12.5%。

期內，新業務價值368.89億元，增長6.7%；實現總保費收入人民幣4,273.67億元，同比增長13.1%。總投資收益961.34億元，增長8.1%，總投資收益率達5.34%。

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期末，公司內含價值達10,158.5億元，較2019年底增長7.8%。長險有效保單數量達3.12億份，較2019年底增長3.0%。期內，退保率為0.61%，同比下降0.82個百分點。

2020年上半年，個險板塊注重價值導向，堅持保險回歸保障，著力推進銷售管理轉型升級，規模與價值逆勢增長。本報告期內，個險板塊總保費達3,560.75億元，同比增長10.1%，首年期交保費達822.39億元，同比增長10.7%；其中，十年期及以上首年期交保費393.89億元，同比增長6.4%，佔首年期交保費的比重為47.9%。

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截至本報告期末，個險銷售人力達169萬，其中，營銷隊伍規模為100.7萬人，收展隊伍規模為68.3萬人；月均有效銷售人力同比增長40.4%。

銀保渠道回歸渠道定位，堅持規模與價值並重，渠道轉型順利起步。本報告期內，銀保渠道總保費達285.42億元，同比增長70.4%。首年期交保費達118.67億元，同比增長43.9%。續期保費達164.64億元，同比增長99.3%，佔總保費比重達57.68%，同比提升8.34個百分點。

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記者：李兆明