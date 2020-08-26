【新股IPO】螞蟻集團股東星光熠熠　長和系及董建華家族都有份

阿里巴巴（09988）旗下的螞蟻集團A+H上市步伐正逐步加快，市場對這隻史上最強IPO充滿憧憬。除了大和紛紛預估集團上市後，估值若達2,250億美元，料相當於市銷率及市盈率逾11倍及40倍；此外，原來螞蟻集團股東亦星光熠熠。

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據披露的上市前投資者名單中，長和系及董建華家族均於2018年參與境外股權融資。其中長和（00001）旗下Hutchison Whampoa Europe Investments S.a r.l.及長實地產（01113） 旗下Active Noble Limited分別持有891.27萬股C類股份。董建華三名子女董立筠、董立均及董立新持有的私人公司Domenick Limited則持有178.25萬股C類股份。

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螞蟻集團境外投資者亦包括新加坡政府投資公司、淡馬錫、馬來西亞主權財富基金Khazanah、阿布扎比投資局，及加拿大退休金計劃投資委員會等。未計阿里巴巴及螞蟻集團員工持股，境內投資者則以社保基金擁有最多股份，上市前股權比例為2.94%或6.99億股，於2015年入股。

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另一方面，大和指螞蟻集團估值若達2,250億美元，料相當於市銷率及市盈率逾11倍及40倍。根初步招股文件顯示，集團今年上半年收入達725億（人民幣，下同），按年升38%、期內純利為219億元按年大增10.5倍。相信作為內地獨特及第一大的支付服務商，隨着金融夥伴日漸增加，公司在數位金融收入可望提升。又指，假設市場對螞蟻集團估值達2,250億美元(約1.74萬億港元)，料估值相當對其未來12個月的預測市銷率及市盈率各11.1倍及40.8倍。

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記者：張以正