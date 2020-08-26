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【樓市故事】內地客1,081萬元沽御門‧前三房 蝕約40萬離場 點解呢個單位五年升值唔夠1%?

股樓投資 18:49 2020/08/26

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過去10年來，長線來看本港樓價持續上升，盡管港府早年因為樓市熾熱而推出一系列樓市『辣招』，包括雙倍印花稅、額外印花稅，同買家印花稅，樓市未見回調，即使是去年中本港爆發社會運動，及至今年初的新冠肺炎疫情下，樓價依然堅挺，反映整體樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）企穩180點高位水平。

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當然，並不是所物業也具跟大市同步的升值潛力，日前九龍城御門‧前3房單位的二手成交，單位於5年間升值不足1%，大大跑輸大市，原業主也明賺暗蝕離場。利嘉閣地產高級經理黃民傑表示，該行新近促成御門‧前中高層B室成交，單位實用面積約628平方呎，三房套間隔，望開揚城市景致。單位放盤約兩個月，原業主開價1,200萬元，連番減價後最終以1,081.8萬元沽出，累減118.2萬元或約9.9%，折合實用面積呎價約17,226元。據悉，原業主於2015年1月，以約1,080.3萬元一手購入上述單位，持貨5年，現轉手帳面獲利約1.5萬元，物業升值不足1%。

御門．前高層單位景觀不俗，可飽覽整個九龍城市景

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御門‧前的交投量不多，物業同類單位對上一宗成交為2018年5月，實用面積同為約628平方呎的低層單位，以1,180萬元成交，是次成交單位位於高層，但成交造價較2年的低層單位還要低8%。


黃民傑透露，按拼音推算，原業主是內地人，但持有香港身份證，該單位原用作收租用途，是次沽樓主要想套現後再「換馬」至其他物業。事實上，中原城市領先指數於2015年1月至今的5年多，升幅達35%，而以上單位期內升幅不足1%，大大跑輸市場。

御門．前的發展商為華懋

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黃民傑表示，先是由於九龍城樓價升得較慢，「雖然屯馬線二期有望於明年開車，九龍城擁鐵路概念，但九龍城的樓價升值潛力比同樣擁鐵路概念的土瓜灣及何文田區低。」另一個原因，是御門‧前屬單幢物業，升值潛力相對較低。此外，也不排除是御門‧前發展商為華懋，黃民傑坦言：「九龍城區有多個華懋發展的項目，如上述御門‧前，也有豪門、御．豪家及金．御門等，有部份睇樓客聽到物業發展商後改變主意轉睇其他項目。」

黃民傑補充，上述為御門‧前本月錄得的首宗二手成交個案。屋苑現時有約4個單位放售，實用面積465平方呎的兩房單位，叫價由850萬元起。至於約628平方呎的3房單位，叫價約1,100萬元起。

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記者：陳詠妍

放盤 CCL 華懋 九龍城區 新冠肺炎疫情

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