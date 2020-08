【宏觀中國】理性看芯片國產化　專家：不能甚麼都自己做

中國搞內循環經濟,銳意通過強大的內需市場,培植自家的核心技術,減少對外國的依賴,芯片、半導體正是重要的環節。無他,中美角力由貿易層面,移師至芯片、高科技產業,不能保障芯片的供應,隨時會扼殺未來中國的科技發展。

正在舉行的2020年世界半導體大會暨南京國際半導體博覽會上,中國半導體行業協會理事長魏少軍說,由底綫思維角度來考慮產業鏈的安全問題是必須的,但同時,不能把所有精力放在安全問題,不能一講芯片受制於人就全民一窩蜂地大搞芯片,更不能老想着在光刻機、EDA推進國產化。

他說:「在全球化產業鏈中不要嘗試甚麼都自已做。這樣會自覺或不自覺地把自己封閉起來,從而變得落後。其次,有些技術也不可能自己做,一個國家並不具備這樣的能力。」

另外,在同一個場合中,台積電預料公司最先進的3納米工藝產品可以推出,並在2022年進入量產,3納米芯片在性能上可提升10%至15%,功耗再降低25%至30%。

記者:林衛