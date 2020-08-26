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【宏觀中國】理性看芯片國產化　專家：不能甚麼都自己做

股樓投資 17:15 2020/08/26

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中國搞內循環經濟，銳意通過強大的內需市場，培植自家的核心技術，減少對外國的依賴，芯片、半導體正是重要的環節。無他，中美角力由貿易層面，移師至芯片、高科技產業，不能保障芯片的供應，隨時會扼殺未來中國的科技發展。

其他文章：【港股追蹤】中芯A股急挫創上市低位　不過呢隻股仲傷過佢

正在舉行的2020年世界半導體大會暨南京國際半導體博覽會上，中國半導體行業協會理事長魏少軍說，由底綫思維角度來考慮產業鏈的安全問題是必須的，但同時，不能把所有精力放在安全問題，不能一講芯片受制於人就全民一窩蜂地大搞芯片，更不能老想着在光刻機、EDA推進國產化。

他說：「在全球化產業鏈中不要嘗試甚麼都自已做。這樣會自覺或不自覺地把自己封閉起來，從而變得落後。其次，有些技術也不可能自己做，一個國家並不具備這樣的能力。」

其他文章：【宏觀中國】銅價預示經濟趨穩　銅需求增速創3年半高位

另外，在同一個場合中，台積電預料公司最先進的3納米工藝產品可以推出，並在2022年進入量產，3納米芯片在性能上可提升10%至15%，功耗再降低25%至30%。

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記者：林衛

中國 經濟內循環 台積電 晶片 經濟

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