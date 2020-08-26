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美圖半年扭虧賺2500萬人幣 月活躍用戶增4.6%至近3億

即市財經 17:14 2020/08/26

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美圖半年扭虧賺近2500萬人幣，收入按年升2成。

美圖 （01357） 公佈半年業績，收入按年升2成至5.57億元（人民幣，下同），擁有人應佔持續經營業務的經調整利潤為2,494萬元，去年同期則錄得虧損1.7億元。美圖今日績前跌2.5%，收報1.55元，成交1328萬元。

美圖截至6月底月活躍用戶總數達2.95億人，較去年底增加4.6%。其中美圖秀秀、Beauty Plus用戶數錄得增長，美顏相機、美拍用戶數則按年下滑。美圖指，上半年美圖秀秀應用的社交用戶日均使用時長達15.4分鐘，較去年下半年上升13.2%。

美圖又指，儘管疫情對廣告收入造成一定影響，惟有關影響被高級訂閱業務的增長抵銷有餘。美圖上半年在線廣告收入按年跌12%至3.2億元，高級訂閱服務及應用內購買按年大增2倍至8413萬元，互聯網增值服務收入則按年增長37%至2134萬元。

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編輯：陳健婷

香港股票 業績公布 美圖公司（01357）

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