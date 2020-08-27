【美圖股價】美圖升逾一成　半年扭虧賺2500萬（第三版）

▲ 美圖半年扭虧賺近2500萬人幣，收入按年升2成。

美圖 （01357） 公佈半年業績，收入按年升2成至5.57億元（人民幣，下同），擁有人應佔持續經營業務的經調整利潤為2,494萬元，去年同期則錄得虧損1.7億元。美圖公布業績，今日（27日）股價大升，最高曾升17%，接近中午收市仍升11%，暫報1.72元，成交升至1.58億元。

美圖截至6月底月活躍用戶（MAU）總數達2.95億人，較去年底增加4.6%。其中美圖秀秀、Beauty Plus用戶數錄得增長，美顏相機、美拍用戶數則按年下滑。美圖指，上半年美圖秀秀應用的社交用戶日均使用時長達15.4分鐘，較去年下半年上升13.2%。

美圖又指，儘管疫情對廣告收入造成一定影響，惟有關影響被高級訂閱業務的增長抵銷有餘。美圖上半年在線廣告收入按年跌12%至3.2億元，高級訂閱服務及應用內購買按年大增2倍至8413萬元，互聯網增值服務收入則按年增長37%至2134萬元。

首席財務官顏勁良稱，公司自去年第四季度以來持續錄得盈利，除了毛利增長，也得益於公司費用控制，上半年推廣費從去年同期的6400萬減少至5110萬，而上半年MAU對比去年下半年恢復增長，反映公司以產品力驅動用戶增長的策略行之有效。

美圖CEO吳欣鴻表示，海外付費訂閱、達人內容營銷解決方案將成為未來收入增長重要動力，目前達人內容營銷解決方案業務收入規模已超過1億元。他又指，雖然印度政府要求中國應用程式（app）下架，但公司未在印度推出規模化的訂閱服務，收入影響基本可忽略不計。

（第二版新增管理層評論，第三版更新美圖周四股價）

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編輯：陳健婷