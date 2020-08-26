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【不敵疫情】德祥地產忍痛沽貨　銅鑼灣珀麗尚品酒店4.6億易手

股樓投資 17:29 2020/08/26

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疫情持續肆虐，來港旅客大減，對酒店業影響深遠，繼西營盤皇后酒店劈價出售後，再有業主賣酒店。德祥地產（00199）發公告指，旗下間接附屬公司Maxter Limited，向博仁投資有限公司，出售銅鑼灣珀麗尚品酒店，作價4.6億元。德祥地產稱，償還銀行貸款後，出售事項將產生1.54億元的淨現金回報。

資料顯示，珀麗尚品酒店樓高31層，提供94間客房，以4.6億元的成交價計算，平均每間客房價值489萬元。

德祥地產稱：「該物業自2016年建成後開始作為香港珀麗尚品酒店營運。其表現一直受惠於香港旅遊業蓬勃發展，直至2019年社會出現動盪，及今年年初2020冠狀病毒病爆發起受到沉重打擊。」

德祥地產今日收報0.85元，跌1.16%。

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撰文 : 黃卓賢

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酒店 德祥地產（00199）

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