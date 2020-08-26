【人事變動】恒指公司總裁關永盛明年退休 巫婉雯9月起接任

▲ 恒生指數公司委任巫婉雯（圖）為新任行政總裁，9月1日起生效，接替明年初退休的關永盛。

恒生指數公司宣布，現任行政總裁關永盛明年初退休，並轉任為高級顧問，同時委任巫婉雯為新任行政總裁，9月1日起生效。

自2007年起全職領導恒生指數公司的關永盛，明年1月榮休，將於9月1日起改任為高級顧問，繼續支持恒生指數公司發展。恒生銀行副董事長兼行政總裁及恒生指數公司指數顧問委員會主席鄭慧敏，衷心感謝關永盛對恒生的非凡貢獻，並成功將公司業務覆蓋範圍擴展至中國內地市場。

至於下月上任的新行政總裁巫婉雯，現時是恒生指數公司副行政總裁兼恒生銀行指數業務市場策劃主管。鄭慧敏指，其在指數業務和營運、市場和業務發展以及指數和資產管理方面，擁有超過20年經驗，繼任行政總裁的理想人選。

巫婉雯1997年加入恒生指數公司，出任多個研究、發展及資深管理人員等職位。她曾是負責恒生指數大型重組至現時擁有50隻成份股的核心成員之一，並領導推出內地首批合格境內機構投資者交易所買賣基金；在最近推出的恒生科技指數，她在發展過程亦擔任重要角色。

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編輯：趙穎妍