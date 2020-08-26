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【電動車】Tesla新型電池最快三年後量產　能量密度提升60%

科技 17:45 2020/08/26

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Tesla 行政總裁馬斯克（Elon Musk）搶先在網上爆料，表示Tesla旗下電動車將很快達到更佳的電池效能表現，其能量密度提升高達60%。

Tesla早前透露，將於9月23日舉行股東大會和電池日，正當大家期待之際，馬斯克（Elon Musk）已搶先在網上爆料，表示Tesla旗下電動車將很快達到更佳的電池效能表現，其能量密度提升高達60%。

【電動車電池】Model 3、Model Y電池將通用　料有助Tesla降低生產成本

Tesla 行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前回應網民的Twitter貼文時自爆，指「具備400Wh/kg與長效充放循環壽命的電池，距離量產已經不遠，也許會在三至四年間就會出現。」根據馬斯克的說法和現時Model 3電池所採用的247Wh/kg能量密度推算，電池能量在未來數年內將會提升逾6成。

Tesla加拿大電池研究團隊Jeff Dahn亦曾發表論文表示，將400Wh/kg作為電池能量密度的目標，而現時其無陽極電池技術已經大幅提升電池能量密度，目前已進展至360Wh/kg，幾乎可以用作電動飛機使用。不過，這項技術仍有待更多循環次數測試。而要達到商業應用標準，必須將電池循環壽命拉高到800至1,000次的水平，但報告中並沒有提到任何關於成本控制與推出時程的訊息。

【電動車】Tesla控告電動車初創公司Rivian　稱其竊取商業機密

【Tesla交友】Tesla車主專享　「Tesla Dating」交友App登場

上週，與Tesla合資電池工廠的日本松下也宣布加碼投資一億美元（約港幣7.7億元）擴張，下月起生產的新電池都已提升5%能量密度，也會與Tesla持續研發新技術，預計在五年內將松下電池能量密度提升20%以上。而是次馬斯克在Twitter上的表態，明顯是呼應Jeff團隊進行中的計劃，雖然此技術並非在9月電池日上推出，但相信會在未來3至4 年內實現，仍然值得期待。

責任編輯：施雯雯

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