納斯達克傳申請准企業直接上市　IPO與直接上市有何區別？

據外媒報道，納斯達克交易所本周一（24日）已經向美國證券交易委員會(SEC)申請修改上市規定，允許企業通過在該市場直接上市（direct listing）籌集資金，作為首次公開招股(IPO)的替代選項。

根據納斯達克提交文件內容顯示，納斯達克建議計劃上市的企業在一家投行協助下，在交易所進行首次交易前，設定一個非約束性的價格範圍，並出售一定數量的股票。同時對該企業股票開盤價不設最高限價，但不能低於價格範圍下限的20%。SEC此前已經批准企業不通過公開上市籌集資金直接上市，Spotify於2018年就是以這種方式在紐交所直接上市。

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直接上市與IPO，都是 公司通過在公開交易所上市來籌集資金的兩種方式，惟不少獨角獸公司都更傾向於採用直接上市。二者究竟 甚麼區別呢？

首先，直接上市有別於首次公開招股（IPO）的傳統上市形式，不為集資，也不會攤薄原有股東持股。

其次， 許多公司選擇進行IPO，即發行、承銷和向公眾出售新股；而 在直接上市操作中，上市公司不會發行新股，只是 出售現有的已發行股票 ，過程中不會有銀行擔當承銷角色。直接上市公司事前亦不會如IPO公司一般，舉行路演宣揚品牌並推銷股份。

再者，直接上市公司沒有招股價，上市價格由上市當日的買賣需求決定。Spotify則是公開了股份過往在私人市場交易的價格，作為上市價格指引，但同時表明歷史價格與公開買賣時的實際價格，可能甚少或全無關係。

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編輯：李勝男