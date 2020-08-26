【地產股業績】信置去年基礎溢利減少2.4%末期息41仙　現價股息率5.7厘

▲ 信和置業主席黃志祥指，儘管面對宏觀環境的嚴峻挑戰，香港住宅物業市場具有復原力及良好的基本因素。

信和置業 （00083） 截至6月30日年度，基礎溢利按年減少2.4%至45.57億元。計及非現金項目的投資物業重估虧損25.327億元，列帳應佔溢利大減75.6%至16.88億元。末期息41仙，全年派息55仙。以信置收報9.36元計，現價股息率5.69厘。

信置去年物業銷售總收入（連同所佔聯營公司及合營企業）減少兩成至23.73億元。繼7月獲發何文田嘉道理道24A號的St. George’s Mansions預售樓花同意書後，集團預期未來12個月內取得另外5個住宅項目的預售樓花同意書，包括馬鞍山Silversands（沙田巿地段第611號）、旺角的九龍內地段第11254號、西南九龍的Grand Victoria（新九龍內地段第6549號）、中區的內地段第9064號（A地盤）及香港仔內地段第467號（B地盤）；項目推售計劃視乎獲發預售樓花同意書 的時間及市況。

信置去年總租金益減少4%

截至6月底，集團在內地、香港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約2230萬平方呎，各類型物業比例均衡：商業佔39.7%、住宅佔37.1%、工業佔10.8% 、停車場佔7%及酒店佔5.4%。

租賃方面，信置去年總租金收益（連同所佔聯營公司及合營企業）減少4.2%至 40.62億元；租金收益減少，主要反映新型冠狀病毒疫情所帶來的影響，包括向租戶提供租金寬減。投資物業整體出租率約94.8%。

酒店經營溢利大跌逾64%

集團的商舖物業組合方面，由於集團向租戶提供租金寬減及整體出租率微跌1.2個百分點至96%。集團的寫字樓物業組合租金收入錄得按年輕微增長，因續租租金上升，整體出租率降0.8個百分點至95.2%。集團的工業物業組合租金收入略為下降，主要由於整體出租率下跌3.4個百分點至約90.3%。

酒店方面，酒店經營收入（連同所佔聯營公司及合營企業）跌四成至8.13億元，經營溢利跌64.2%至1.93億元。

主席黃志祥指，儘管面對宏觀環境的嚴峻挑戰，香港住宅物業市場具有復原力及良好的基本因素，而創紀錄的低利率和優惠的按揭條款繼續帶動置業，支持香港住宅市場。

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編輯：陳韻妍