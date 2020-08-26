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【美國大選】蓬佩奧破例於共和黨大會拉票 民主黨質疑違法

環球社會熱點 17:17 2020/08/26

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美國大選在11月3日舉行，美國共和黨全國代表大會周一（24日）起一連四日舉行，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）罕有在會上發言，為總統特朗普在美國大選拉票。不過，民主黨質疑蓬佩奧的舉動違法，美國國務院早前曾發出指引，提醒員工不可參與美國大選競選活動。

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正展開中東訪問行程的蓬佩奧（Mike Pompeo），預先錄影影片在共和黨全國代表大會上播放。

美國民主黨外交事務小組委員會主席、眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）形容，蓬佩奧的發言是「非常不尋常、可能前所未有」（highly unusual and likely unprecedented），又指更可能是違法。

美國國務院回應指，蓬佩奧是利用個人資源發表演說，不會動用任何國務院的資源，包括工作人員。

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根據1939年的《哈奇法》（Hatch Act）規定，任務聯邦、州或地方政府僱員，不能參與政治活動，但不包括正副總統及其夫人。

美國國務院亦在12月發表指引，提醒員工不論在工作或私人時間，也不可參與任何政黨的大會或競選活動。

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責任編輯：林嘉莉

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