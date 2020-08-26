【ETF】領航在港經營6隻ETF　管理費等每月僅收60萬

Vanguard（領航）在港經營6隻ETF，分別是領航亞洲高息 （03085） 、領航亞洲 （02805） 、領航發展歐洲 （03101） 、領航日本 （03126） 、領航標普五百 （03140） 及領航中國 （03169） ，基金發行單位均正在上升，生意正趨向好轉，不過，其每年經常性開支非常低，僅0.18%至0.4%，經常性開支以基金平均資產淨值的百分比表示，包括了基金經理費用及基金管理和營運活動有關的所有成本及開支。

根據Vanguard的基金章程，管理費是基金經理支付各種費用及開支，包括基金經理費、營運費用、與有關子基金管理及營運活動相關的所有成本及開支、投資管理及顧問費、行政、登記、過戶代理、上市代理、過戶登記處、託管及受託人費用以及其他營運開支。但不包括投資者於增設或贖回基金單位時應付的任何費用、成本及開支，例如支付予參與交易商的費用、經紀費、交易費、印花稅或其他稅費等。

基金經理費每年最高費率為有關子基金資產淨值的2%，在任何情況下基金經理費不得高於管理費。

受託人費用由基金經理自管理費中撥付。

營運費用為管理費的一部分。營運費用包括於營運有關子基金時產生的其他成本、收費、費用及開支，而其為須自管理費中支付的，特別是與銀行事務有關所產生的成本及開支、向當前及準單位持有人編製、印刷、刊發及分派基金章程、年報及半年度報告以及其他文件的成本及開支、向監管當局（包括證監會）就信託及╱或子基金獲得及維持認可或登記的費用及開支、基金單位於任何股票交易所（包括香港聯交所）上市及維持上市地位的費用、召開及舉行單位持有人會議的費用及有關審核及其他顧問服務的專業費用及開支及於任何子基金正常業務過程產生的專業費用，以及不時產生且已獲基金經理批准認為就持續營運信託或任何子基金而言屬必要或適宜的其他費用及開支。

至於開辦費用，於2013年5月，與成立信託及首個子基金（即領航富時亞洲（日本除外）指數 ETF）有關的初始費用及開支約為100萬元，並由 The Vanguard Group， Inc. （其時為信託的基金經理）承擔。

於2014年6月，與隨後成立的子基金（即領航富時日本指數 ETF、領航富時發展歐洲指數ETF及領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數 ETF）有關的費用及開支約為135萬元，並由The Vanguard Group， Inc. （其時為信託的基金經理）承擔。

與成立領航標準普爾500指數ETF有關的費用及開支約為50萬元，並由The Vauguard Group Inc.承擔。與成立領航全球中國股票指數ETF有關的費用及開支約為85萬元，並由基金經理承擔。

以現時資產規模計，Vanguard 6隻ETF的總資產規模為33.5億元，以現時規計推算，總經常性開支一年共723.8萬元，即每月收取約60萬元。若基金規模縮減，開支金額亦按比例下跌。

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記者：譚志偉