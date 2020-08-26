【藍籌檢閱】舊經濟股也可搶鏡 創科今年升5成藍籌表現最佳

在港股市場，科技股都成市場主導，帶動大市攀升。港股於7月初時更出現科技狂潮，資金湧入科技板塊，推動港股颷升。不過，今日以來表現最佳的藍籌股，反而是一隻傳統的舊經濟股。老牌工業股、染藍僅1年半的創科 （00669） 今年累升逾5成，為藍籌表現最勁。

今年以來表現與創科「叮噹馬頭」是藍籌是港交股 （00388） ，因近日股價回落，創科跑出成最佳表現藍籌。

港交股概念十足 創科業績穩打穩扎

港交所的升勢，亦是受惠新經濟概念，包括新經濟股推高港股成交，以及中概股回流帶旺港股，港交所亦有中港股市互聯互通等概念支持，推動港交所股跑出。

至於創科，其利好因素沒有港交所那麼多明顯的概念，不過業績及股息維持增長，支持其股價續升。今年以來創科股價累升5成，不但是藍籌之冠，就算與科網股比較亦毫不示弱。剛推出的恒生科技指數，回溯今年以來的表現，亦是約5成。

在疫情期間，主要出口電鑽及居家裝修工具至美國市場的創科，業績維持增長。剛公布的中期業績顯示，期內收入及利純都按年增逾1成，派息亦維持增長。美國疫情雖嚴重，但並沒有影響創科於美國的銷情，相信是民眾留家抗疫期間，反而更多時間整理家居，因而令裝修工具需求提升。

染藍至來股價累升9成 破「染藍魔咒」

這令創科成為其一隻疫情留惠股，加上作為老牌工業股，避開了新新經濟股遭受美國打壓的風險，所以令創科愈升愈高。創科佔恒指的比重，由初時的不足1%，到現時已升至約1.7%，於恒指成份股中排第12位，已居中游位置。

創科正式染藍才不足1年半，股價維持續增長，今日2019年3月初染藍以來，股價勁升9成。創科染藍後，業績維持「交到數」，沒有令市場失望，因而股價穩步上揚，打破了坊間傳統「染藍魔咒」的說法。

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責任編輯：錢家鋒