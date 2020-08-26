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【中美角力】美禁令死綫將至　傳華為催促供應商趕交貨

環球政經 17:41 2020/08/26

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華為禁令即將於下月14日生效，日本媒體引述知情人士報道，華為（Huawei Technologies）已進入「生存模式」（survival mode），近期頻繁聯絡晶片供應商，要求供應商加快出貨，希望在9月14前盡可能增加晶片庫存。

相關文章：【中美角力】德國或會採用華為作5G建設　將分兩階段進行審核

美國早前升級對華為禁令，擴大「外國直接產品規則」範圍，阻止華為通過購買使用從美國技術或軟體製成的晶片，來規避美國法律，徹底斬斷所有使用美國技術的廠商供應晶片給華為的途徑。時間之緊迫、限制範圍之廣，皆令業內人士驚訝，有消息人士稱，他們僅剩三周時間交貨，因此部分晶片供應商甚至同意交付一些尚未包裝和測試的成品以及半成品晶片。

相關文章：【宏觀中國】華為「天才少年」計劃　畢業入職最高逗200萬年薪

根據日媒報導指，5G智能手機處理器及高端智能手機晶片，是華為目前最急於建立的庫存。但消息人士指，即使現在可以儲備一些晶片，華為的智能手機業務也將遭受巨大挫折，這是因為庫存晶片，很難用於設計新產品。

據報華為近來經常早上4點致電供應商，或是召開午夜電話會議。目前三星電子、SK海力士（SK Hynix）、大立光、舜宇光學（2382）等廠商已經在盡力提前出貨給華為，而上述這些廠商的晶片製造過程中，都涉及使用美國技術。

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編輯：李勝男

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