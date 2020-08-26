【科網狂潮】ATMX外 估下隻破頂股？

▲ 新經濟股強勢，ATMX輪流破頂，下一隻破頂的新經濟股會是哪一隻股票呢？

科網狂潮下，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 先後破頂創新高。隨着阿里巴巴旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）在香港、上海已遞交上市申請，料科網狂潮派對繼續happy，不少散戶都心癢癢投入派對狂舞，估定下隻破頂股率先部署。

要知散戶最新動向，咁一定要在散戶至愛的輪證市場尋找綫索。根據市場統計數據顯示，過往輪證成交最活躍的股份，多以阿里巴巴、騰訊、美團、平保 （02318） 和港交所 （00388） 較多，鮮見網易 （09999） 踪跡。但根據過往幾日的輪證資金流向，則發現有大量資金流入網易Call輪，有不少更是揀槓桿較高的Call輪，搏其股價接力。網易認股證成交額暫時排行第四，是過往少見現象。撇除網易在港掛牌當日，今為上巿以來，錄得最多資金流入網易Call輪交易日。

事實上，網易相對ATMX而言，算是科網股第二梯隊，股價相對較落後。但隨着屬第二梯隊的京東都創新高，網易似乎也破頂在望。技術走勢上，網易已升破8月6日152元阻力位，今再裂口上升，距離7月9日高位167元僅一步之遙，更大有追落後的空間。有興趣的讀者，不妨將網易列入觀察名單，俾啲耐性，應該是時候到網易出場了。

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