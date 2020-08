【宏觀中國】銅價預示經濟趨穩　銅需求增速創3年半高位

多項數據顯示,中國經濟呈穩定復甦的趨勢,連商品價格也支持這個說法。銅期貨由3月低位至今反彈四成,顯示銅的需求快速回升。

其他文章:【ATMX】美團點評 阿里巴巴升勢凌厲 邊隻最快衝300關?

由於銅被廣泛應用於基建、家電和汽車等領域,一向被視作反映經濟景氣的指標之一,故有「銅博士」的稱號。

花旗報告指,中國7月銅需求按年上升8.6%,增幅為2017年2月以來最高。銅需求的復甦也擴大至建築業以外的領域,如家電、汽車,它們合共佔需求約27%。

其他文章:【港股追蹤】今日表現最強藍籌 申洲獲大行睇好

該行又稱,消費和出口導向型市場的改善是令人鼓舞的現象,表明復甦正在傳導至受衝擊較嚴重的領域。隨着中國擺脫由疫情引發的影響,幾乎所有領域都表現出積極的勢態。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!

記者:林衛