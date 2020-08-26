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【宏觀中國】銅價預示經濟趨穩　銅需求增速創3年半高位

股樓投資 16:33 2020/08/26

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多項數據顯示，中國經濟呈穩定復甦的趨勢，連商品價格也支持這個說法。銅期貨由3月低位至今反彈四成，顯示銅的需求快速回升。

其他文章：【ATMX】美團點評 阿里巴巴升勢凌厲　邊隻最快衝300關？

由於銅被廣泛應用於基建、家電和汽車等領域，一向被視作反映經濟景氣的指標之一，故有「銅博士」的稱號。

花旗報告指，中國7月銅需求按年上升8.6%，增幅為2017年2月以來最高。銅需求的復甦也擴大至建築業以外的領域，如家電、汽車，它們合共佔需求約27%。

其他文章：【港股追蹤】今日表現最強藍籌　申洲獲大行睇好

該行又稱，消費和出口導向型市場的改善是令人鼓舞的現象，表明復甦正在傳導至受衝擊較嚴重的領域。隨着中國擺脫由疫情引發的影響，幾乎所有領域都表現出積極的勢態。

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記者：林衛

中國 銅價 經濟

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