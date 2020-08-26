【內房股】龍湖：今年利潤增長可期 料增長超過20%

▲ 龍湖首席執行官邵明曉指，預期未來利潤增長保持雙位數，相信今年利潤增長可超過20%。

龍湖 （00960） 全年銷售目標2600億元（人民幣，下同），可售資源達4100億元，下半年存貨及全新貨源約3000億元。龍湖首席執行官邵明曉表示，公司的可售貨值大多位於一、二綫及衛星城市，有信心可以完成全年銷售目標，不會改變目標。他又指，預期未來利潤增長保持雙位數，今年利潤增長可期待，或有超過20%的增長。

邵明曉指，現在公司並不焦急拿地，集團土地儲備達7354萬平方米，足夠3至4年的開發，但相信第四季政府會推出較多且優質的土地，屬於拿地的機會，並強調集團拿地的原則是控制在全年負債率50%至60%之間。他又指出，集團由拿地到交付在24個月內，效率屬於行業較高的水平。

預計商業運營每年增長30%

商業方面，管理層表示，商業佈局選擇有地鐵的位置，而且人口淨流入及消費潛力都比較重點城市，以城市中產為目標客戶，依靠地緣業態，覆蓋1至5公里核心商圈的需求。邵明曉指，現時商業項目從拿地到開業所需要的時間由36個月縮減至27至28個月。

龍湖預期下半年有8座商場開幕，明年則有10座。管理層指，疫情出現後曾向租戶提供約兩個月的租金減免，涉及約5億元，而現時人流已大致回復，預計全年可實現租金收入60億元，並預期商業營運每年可保持30%的增長。

未有分拆物管公司計劃

長租公寓方面，邵明曉表示，今年長租公寓可以實現輕微的盈利，是好的開端，相信今年仍能達成新增10萬間公寓的目標，預計收入超過20億元。

多間內房股陸續分拆物管業務獨立上市，邵明曉表示，現時物管板塊估值高，成為分拆窗口期，但現時龍湖沒 有分拆物管公司上市的計劃。

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編輯：袁諾曦