【中概股】小鵬汽車周四上市　消息指IPO定價提至每股15美元

中國電動汽車製造商小鵬汽車（ Xpeng）周四（27日）將於美國上市。根據《路透》引述消息指， 因投資者需求強勁， 該公司將要發行的美國存託股票（ADS）將以每份15美元定價，高於原來11至13美元的上限，意味 此次IPO的融資規模最高可能達到12.75億美元 （約98.8億港元），該公司估值將超高一百億美元。

根據此前公布的招股細節，小鵬汽車擬發售8,500萬股ADS，發行區間為11到13美元，集資額介乎9.35億至11.05億美元（72.5至85.6美元）。以上限價13美元計算，小鵬汽車的上市估值約為91.7億美元（約710.66億港元）。

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小鵬汽車指，現有股東阿里巴巴（9988）、Coatue與卡塔爾投資局，有意認購價值2億美元、1億美元與5000萬美元股份。小米(1810)則有意認購價值5000萬美元股份。完成招股後，阿里巴巴將擁有小鵬14.9%具投票權C股。

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編輯：李勝男