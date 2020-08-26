杜特爾特自爆 食道問題惡化至接近食道癌

75歲的菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Roa Duterte）的健康，再次引起關注，他在公開發言中提到，醫生曾指他的食道問題已惡化至接近食道癌的程度。

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杜特爾特在預先錄影的電視講話中，指自己快將退休，會在餘下的時間全力應對疫情，好好利用抗疫資金，稱：「你有錢，但你不能吃，因為醫生稱不能吃肥膩食物，否則你會死（ You may have money, but you cannot eat because the doctor said; Stop eating fatty food because you will die）。」

然後他話鋒一轉，提及自身健康，稱：「你呀，杜特爾特，不要再喝酒了，你的巴雷斯特食道症已惡化至接近1期癌症（You, Duterte, refrain from drinking alcohol because your (Barrett’s esophagus) is nearing stage one cancer）。」

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言論引起外界對杜特爾特健康關注，擔心已75歲的他難以履行總統職務。菲律賓總統府發言人接受有綫新聞網絡（CNN）訪問，試圖釋除外界疑慮，指外界過分解讀總統有關自身健康的言論。

他強調總統健康良好，有關建議是醫生多年前予仍經常喝酒的杜特爾特，之後杜特爾特便戒酒，就任總統後未有恢復飲酒。他一再重申總統所講的，是多年前醫生的醫學建議。

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杜特爾特一向不諱言自身病痛，曾公開承認自己患有巴雷斯特食道症、血栓閉塞性脈管炎（Buerger’s disease）、重症肌無力（Myasthenia Gravis），並有服用安眠藥及成癮性極高的類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl）。

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責任編輯：林建忠

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