  • 31°C
香港時間 : 2020826日 (三) 17:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

杜特爾特自爆 食道問題惡化至接近食道癌

環球社會熱點 16:25 2020/08/26

分享：

75歲的菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Roa Duterte）的健康，再次引起關注，他在公開發言中提到，醫生曾指他的食道問題已惡化至接近食道癌的程度。

【南韓疫情】首爾市政府爆感染群組 醫生疫下照罷工

【美國疫情】開學新挑戰？兒童確診兩周內飆升兩成

杜特爾特在預先錄影的電視講話中，指自己快將退休，會在餘下的時間全力應對疫情，好好利用抗疫資金，稱：「你有錢，但你不能吃，因為醫生稱不能吃肥膩食物，否則你會死（ You may have money, but you cannot eat because the doctor said; Stop eating fatty food because you will die）。」

然後他話鋒一轉，提及自身健康，稱：「你呀，杜特爾特，不要再喝酒了，你的巴雷斯特食道症已惡化至接近1期癌症（You, Duterte, refrain from drinking alcohol because your (Barrett’s esophagus) is nearing stage one cancer）。」

曼聯隊長麥佳亞判囚21個月獲緩刑 遭英格蘭國家隊除名

【新冠疫苗】牛津疫苗：很大機會年底交安全有效數據

言論引起外界對杜特爾特健康關注，擔心已75歲的他難以履行總統職務。菲律賓總統府發言人接受有綫新聞網絡（CNN）訪問，試圖釋除外界疑慮，指外界過分解讀總統有關自身健康的言論。

他強調總統健康良好，有關建議是醫生多年前予仍經常喝酒的杜特爾特，之後杜特爾特便戒酒，就任總統後未有恢復飲酒。他一再重申總統所講的，是多年前醫生的醫學建議。

【美國大選】第一夫人罕有演說展溫情 哀悼新冠死者

杜特爾特一向不諱言自身病痛，曾公開承認自己患有巴雷斯特食道症、血栓閉塞性脈管炎（Buerger’s disease）、重症肌無力（Myasthenia Gravis），並有服用安眠藥及成癮性極高的類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl）。

【BNO移民】英國政府急轉軚 不再反對學童校內戴口罩

【新冠肺炎】KFC為抗疫改經典口號 再好食也不要舔手指？

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

相關文章

【南韓疫情】首爾市政府爆感染群組 醫生疫下照罷工
今日
【南韓疫情】首爾市政府爆感染群組 醫生疫下照罷工
【美國疫情】開學新挑戰？兒童確診兩周內飆升兩成
今日
【美國疫情】開學新挑戰？兒童確診兩周內飆升兩成
【BNO移民】英國零售業大裁員 2009年以來最嚴重
今日
【BNO移民】英國零售業大裁員 2009年以來最嚴重
美國白宮「宮心計」 梅拉尼婭被揭與伊萬卡不和內幕
今日
美國白宮「宮心計」 梅拉尼婭被揭與伊萬卡不和內幕
【美國疫情】疾控指無症狀者免檢測 專家卻憂難找出隱形患者
今日
【美國疫情】疾控指無症狀者免檢測 專家卻憂難找出隱形患者
長期病 杜特爾特 菲律賓 食道癌

上一篇文章

【南韓疫情】首爾市政府爆感染群組 醫生疫下照罷工

下一篇文章

【美國疫情】開學新挑戰？兒童確診兩周內飆升兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月26日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月26日 時間16:00）
【新冠疫苗】悉尼主教帶頭拒打牛津疫苗 莫里森頭痛
【新冠疫苗】悉尼主教帶頭拒打牛津疫苗 莫里森頭痛
【新冠肺炎】瑞典近4000人假確診 用華大基因檢測試劑
【新冠肺炎】瑞典近4000人假確診 用華大基因檢測試劑
【BNO移民】英國樓市湧現港人買家 買樓要排候補名單
【BNO移民】英國樓市湧現港人買家 買樓要排候補名單
【南韓疫情】韓女不戴口罩 Starbucks內傳染27人
【南韓疫情】韓女不戴口罩 Starbucks內傳染27人
【美國示威】黑人遭警開7槍重傷 當地爆示威實施宵禁
【美國示威】黑人遭警開7槍重傷 當地爆示威實施宵禁