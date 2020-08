杜特爾特自爆 食道問題惡化至接近食道癌

75歲的菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Roa Duterte)的健康,再次引起關注,他在公開發言中提到,醫生曾指他的食道問題已惡化至接近食道癌的程度。

【南韓疫情】首爾市政府爆感染群組 醫生疫下照罷工

【美國疫情】開學新挑戰?兒童確診兩周內飆升兩成

杜特爾特在預先錄影的電視講話中,指自己快將退休,會在餘下的時間全力應對疫情,好好利用抗疫資金,稱:「你有錢,但你不能吃,因為醫生稱不能吃肥膩食物,否則你會死( You may have money, but you cannot eat because the doctor said; Stop eating fatty food because you will die)。」

然後他話鋒一轉,提及自身健康,稱:「你呀,杜特爾特,不要再喝酒了,你的巴雷斯特食道症已惡化至接近1期癌症(You, Duterte, refrain from drinking alcohol because your (Barrett’s esophagus) is nearing stage one cancer)。」

曼聯隊長麥佳亞判囚21個月獲緩刑 遭英格蘭國家隊除名

【新冠疫苗】牛津疫苗:很大機會年底交安全有效數據

言論引起外界對杜特爾特健康關注,擔心已75歲的他難以履行總統職務。菲律賓總統府發言人接受有綫新聞網絡(CNN)訪問,試圖釋除外界疑慮,指外界過分解讀總統有關自身健康的言論。

他強調總統健康良好,有關建議是醫生多年前予仍經常喝酒的杜特爾特,之後杜特爾特便戒酒,就任總統後未有恢復飲酒。他一再重申總統所講的,是多年前醫生的醫學建議。

【美國大選】第一夫人罕有演說展溫情 哀悼新冠死者

杜特爾特一向不諱言自身病痛,曾公開承認自己患有巴雷斯特食道症、血栓閉塞性脈管炎(Buerger’s disease)、重症肌無力(Myasthenia Gravis),並有服用安眠藥及成癮性極高的類鴉片止痛劑芬太尼(Fentanyl)。

【BNO移民】英國政府急轉軚 不再反對學童校內戴口罩

【新冠肺炎】KFC為抗疫改經典口號 再好食也不要舔手指?

責任編輯:林建忠

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726!立即訂閱