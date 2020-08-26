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【內險業績】新華保險半年業績曳 李全：無計劃下調全年目標

即市財經 16:19 2020/08/26

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李全表示，無計劃下調全年業務目標，會繼續聚焦保障型產品

新華保險 （01336） 業績遜預期，今日股價急跌。首席執行官、總裁李全表示，現時無計劃下調全年業務目標，會繼續聚焦保障型產品，以達致全年價值目標；具體做法包括加強銷售高價值的附加險及年金產品，以及因應疫情後社會對健康險需求上升，增加銷售健康險。

新華保險全日挫7.7%，收報31.8元，成交7.2億元。

副總裁李源表示，上半年代理團隊人數雖然增加，但疫情影響代理線下業務，令他們只能在網上銷售，嚴重影響代理產能。

新華新管理層上任後著力加強銀保銷售，有分析員測算上半年新華銀保渠道新業務價值率僅1%。李源指銀保是重要渠道，而且客戶對躉繳產品有需求，集團策略是先透過躉繳產品獲客，之後再加強銷售保障型產品，認為銀保渠道不要單看利潤率，亦要留意保費規模及價值。

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【業績】新華保險業績遜預期 瑞銀削價現價跌逾7%

【內險業績】新華新業務價值倒退11% 純利挫22%

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編輯：謝智聰

香港股票 內地保險股 遜於預期 新華保險（01336）

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