【香港出口】港7月出口貨值跌3%　符市場預期

▲ 今年7月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌3.0%和3.4%。(資料圖片)

政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年7月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌3.0%和3.4%。



繼6月份錄得1.3%的按年跌幅後，7月份商品整體出口貨值為3,285億元，較去年同月下跌3.0%，與市場預期一樣。同時，7月份商品進口貨值為3,583億元，較2019年同月下跌3.4%。2020年7月份錄得有形貿易逆差298億元，相等於商品進口貨值的8.3%。



2020年7月份與2019年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升0.6%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是中國內地（內地）（升5.2%）、越南（升4.4%）和台灣（升0.4%）。另一方面，輸往菲律賓（跌21.3%）、印度（跌20.5%）、韓國（跌20.0%）、泰國（跌15.3%）和日本（跌15.2%）的整體出口貨值則錄得跌幅。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國（跌20.2%）、英國（跌19.9%）和德國（跌16.5%）。

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2020年6月份與去年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減46億元，跌23.0%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減42億元，跌6.9%）、「衣物及衣物配件」（減39億元，跌40.0%）和「動力產生機械及儀器」（減31億元，跌34.1%）。然而，「電動機械、儀器和用具及零件」（增145億元，升11.1%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增16億元，升4.5%）的整體出口貨值則錄得升幅。

政府發言人表示，7月份商品出口仍然疲弱，以貨值計按年下跌3.0%。由於外部需求疲軟，輸往美國、歐盟和許多其他主要亞洲市場的出口按年進一步下跌。同時，輸往內地的出口隨着當地經濟穩健復蘇續見溫和增長。



展望未來，在有效的疫苗或療法被廣泛應用前，2019冠狀病毒病的威脅將仍然存在。環球經濟疲弱以及中美關係緊張會繼續困擾香港商品出口的短期前景。政府會密切留意相關發展。

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責任編輯：朱悅瀅