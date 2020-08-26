  • 31°C
香港時間 : 2020826日 (三) 17:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

YouTube轉用演算法審查　移除影片數量按年增加

環球政經 17:27 2020/08/26

分享：

YouTube由於開始較常使用演算法作審核，而導致在第二季度移除影片的數量按年增加。YouTube於周二（25日）發布的《社區準則執行報告》顯示，在4月至6月間逾1,140萬段影片遭移除。在去年同期，YouTube則移除了接近900萬段影片。

其他文章：【網民熱話】網民分享筍工經歷 一週上班四天

YouTube表示，新冠肺炎疫情大大減少人手審查的數量，由此選擇用人工審查。早前，YouTube母公司Google告訴員工將在家工作的時間延長至今年年底。公司也曾指出，此措施或會令部分工作更依賴科技，在人工審查影片過程中更容易出現誤刪情況。

此外，公司又表示，一直以來都有一個特定辦公室讓員工作進行影片審查；若果授權讓員工在外間進行相關正作，或會使用戶數據及一些較敏感的資料有外泄風險。而YouTube又盡快增加人手協助處理誤差問題。

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：黎淑雯

新冠肺炎 肺炎 在家工作 疫情

上一篇文章

【不敵疫情】德祥地產忍痛沽貨　銅鑼灣珀麗尚品酒店4.6億易手

下一篇文章

【iMoney Cafe之孫子市法】ATMX再爆升 恒指卻受阻? 淡友死穴何在?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前　不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前　不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】農夫山泉醞釀10年終上市　被喻為「中國的可口可樂」
【農夫山泉IPO】農夫山泉醞釀10年終上市　被喻為「中國的可口可樂」
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬