YouTube轉用演算法審查　移除影片數量按年增加

YouTube由於開始較常使用演算法作審核，而導致在第二季度移除影片的數量按年增加。YouTube於周二（25日）發布的《社區準則執行報告》顯示，在4月至6月間逾1,140萬段影片遭移除。在去年同期，YouTube則移除了接近900萬段影片。

其他文章：【網民熱話】網民分享筍工經歷 一週上班四天

YouTube表示，新冠肺炎疫情大大減少人手審查的數量，由此選擇用人工審查。早前，YouTube母公司Google告訴員工將在家工作的時間延長至今年年底。公司也曾指出，此措施或會令部分工作更依賴科技，在人工審查影片過程中更容易出現誤刪情況。

此外，公司又表示，一直以來都有一個特定辦公室讓員工作進行影片審查；若果授權讓員工在外間進行相關正作，或會使用戶數據及一些較敏感的資料有外泄風險。而YouTube又盡快增加人手協助處理誤差問題。

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：黎淑雯