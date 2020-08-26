【數碼轉型】疫情加速數碼轉型　IT自動化方案最獲注目

▲ 疫情雖然為不少行業增添業務困難，但整體IT項目進度就持續加速。(圖片來源: istock)

新冠肺炎疫情加速企業走數碼轉型，其中因應疫情讓企業員工不便回辦公室或數據中心工作，自動化方案在疫情下就變得極受歡迎。企業開源軟件解決方案供應商Red Hat日前表示，疫情雖然為不少行業增添業務困難，但整體IT項目進度就持續加速，而旗下方案在今年整體表現強勁，包括OpenShift等平台就見到可觀增長。

IBM旗下的企業開源軟件解決方案供應商Red Hat，日前在線上舉行兩年一度的亞太夥伴峰會，亞太區合作夥伴主管和高級總監Andrew Habgood分享，過去幾個月對企業帶來很獨特挑戰，一方面客戶要走上雲端，但封城措施以及供應鏈出現問題兩項因素，令客戶在配置新的軟硬件或服務遇上困難，甚至不能派人前往IT基建進行設置調整工作。他續指，為應對情況，「自動化絕對是關鍵解決方案」，以協助客戶管理混合雲環境。

▲ Red Hat亞太區合作夥伴主管和高級總監Andrew Habgood分享，有夥伴就運用Red Hat開源技術，開發超級電腦以應對新冠肺炎疫情問題，又或開發人臉辨識方案改善登機程序。（圖片來源：線上會議截圖）

他亦引該企早前發布的一項數碼轉型調查，指出即使在肺炎疫情爆發之前，亞太數碼轉型一直加速，而疫情就更加快有關項目進度，一些本應需時更長的項目亦加速推出，。「疫情下某些行業的確面對很大的困難，但這些行業更有需要調整資源分配，重新考慮營商模式，甚至改變業務性質，因此更有逼切轉型的需要。」

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在會上Andrew Habgood亦分享，Red Hat的亞太區現有約3900個夥伴，業務收入有7成來自夥伴生態圈。他指出，Red Hat夥伴生態圈持續有所轉變，夥伴公司業務亦愈來愈多樣化，例如以前的硬件夥伴，現在亦開始提供服務、雲端等業務方案。而Red Hat則會為夥伴提供認證項目與工具，支援夥伴推進數碼轉型。

記者: 周俊霖