【 阿里巴巴股價】阿里巴巴升逾4%創新高 市值破6萬億 螞蟻集團上市料釋放價值

▲ 螞蟻集團上市推升阿里股價，阿里巴巴今日創上市新高，市值突破6萬億元。

螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）上市掀阿里巴巴 （09988） 股價升勢，阿里巴巴午後股價升幅擴大，以全日高位收市，收報280.4元，升4.2%，創上市新高。市值突破6萬億元。投資界普遍認為，阿里巴巴持有近33%螞蟻集團股份，螞蟻上市後將有助阿里釋放價值。

券商大和稱，螞蟻集團截至6月底年度支付總規模達118億元，意味其在內地第三方支付市場市佔率達到44.7%。若以2250億美元估值推算，螞蟻集團未來12個月的市銷率達11.1倍，預測市盈率為40.8倍。

美銀證券則指，螞蟻集團利潤率較高的數字金融科技平台上半年收入貢獻超過60%，預期螞蟻繼續通過支付寶app擴大日常生活服務範圍，為商戶及金融機構等合作夥伴提供小程序和螞蟻鏈服務，長遠可帶來更多收入來源。

美銀證券看螞蟻2021年目標市盈率45倍，估值達3180億美元。該行因此調高阿里巴巴今明財年盈利預測，將阿里目標價由309元調升至318元，重申「買入」評級。

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編輯：陳健婷