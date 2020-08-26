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【南韓疫情】首爾市政府爆感染群組 醫生疫下照罷工

環球社會熱點 16:28 2020/08/26

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【南韓疫情】首爾市政府爆感染群組 醫生疫下照罷工

南韓疫情持續，新增超過300人感染新冠肺炎。繼首爾市政廳後，首爾政府大樓的金融委員會、外交部的職員，甚至警員也接連確診。醫生工會無視政府呼籲，在疫情下繼續罷工。

【南韓疫情】韓女不戴口罩 Starbucks內傳染27人

【南韓疫情】首爾疫情反彈 學校關閉改網上授課

南韓周三（26日）新增320宗確診，307宗為社區感染，首爾圈佔3分2達202宗。雖然確診在過去2日略降至300宗以下，周三又重上300水平。早前的疫情以首爾市「愛第一」教會為傳染中心，現時連非首都圈也出現感染群組，顯示疫情仍持續擴散。

首爾市政廳等政府部門出現確診，位於光化門的政府首爾辦公大樓再有一名駐守警員確診。該名警員確診當日仍有上班，當局暫時封鎖確診警員的活動地區消毒。

【南韓疫情】南韓全國醫生大罷工 反對擴招醫科生

【南韓疫情】首爾17間教會違規做禮拜 社交距離級別或再上調

同日，當局與業界就增收醫學生等改革談判破裂，全國數千名醫生按原定計劃罷工。南韓醫生協會發起為期3日的全國罷工，疫情嚴重的首都圈醫療服務已受影響。政府頒布行政命令，要求首都圈醫院的醫生和實習醫生立刻復工，否則面臨吊鎖醫生資格、罰款、監禁。

大批醫生上周已罷工抗議，反對政府擴大醫科生名額。參與示威的年輕醫生表示，南韓醫生數量足夠，應在醫生待遇上著手，解決分布不平均問題。

南韓醫生分布差異大。首爾平均每1000人有3名醫生，但在較偏遠的尚慶北道，只得1.4名醫生。

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責任編輯：鄧燕君

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