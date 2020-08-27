【Vanguard】領航撤出香港業務　積金局：領航牽涉的強積金佔MPF總資產不足2%（第三版）

▲ 領航(Vanguard）傳撤出香港和日本市場

全球資產管理規模達6萬億美元、以低成本收費的領航基金（Vanguard）傳退出香港、日本零售市場，不在兩地設辦公室，暫未知裁員規模。領航發言人向本報回應指，領航的核心業務模心是帶來簡單、透明、低成本及以客戶為中心，因此定期評估集團的國際業務，對上一次是2018年關閉新加坡辦事處；領航今次則選擇結束香港業務，因香港業務的主要服務對象是機構客戶，而非集團戰略重點──個人投資者。

領航預期需約6至24個月時間撤出香港

「從分銷業務來看，目前的行業生態較適合機構投資者，而個人投資者的規模亦不足以支持現有經營規模及發展，若長遠出現變化，不排除未來會恢復香港業務。」

領航發言人稱，集團已決定逐步停止香港的業務，並有序退出香港ETF市場、強積金（MPF）市場及指數追蹤的集體投資計劃平台，預期需時約6至24個月的時間去執行。「停止香港業務的決定，將會導致大量員工被裁撤，但仍保留少數人繼續在餘下時間為客戶提供服務。」

積金局：領航牽涉的強積金佔MPF總資產不足2%

積金局表示，知悉領航決定，並已經與有購買領航基金產品的受託人溝通，確保他們為轉換基金作充份準備，並作出相關的應對方案，以確保強積金（MPF）計劃成員的利益不受影響。

現時強積金制度下，共有316隻核准匯集投資基金（APIF）及133項緊貼指數集體投資計劃（ITCIS），是次領航業務的變更所涉及的APIF及ITCIS只佔少數（分別為2隻及11隻），牽涉的強積金金額分別為163億元及24億元，合共只佔現時超過1萬億的強積金總資產的不足2%，估計對強積金受託人的影響輕微。

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據彭博最新消息指，領航此次變動將影響香港和日本70個職位，部分職位將遷至上海，因領航將中國視為其亞洲計劃的重點目標。

領航發言人表示，結束香港業務不代表集團看不到香港的增長潛力，恰好相反，香港是全球重要的金融中心，相信會繼續是領航的重要資本市場，而香港股市仍是領航全球多元化基金的重要組成部分，香港的互聯互通渠道繼續為集團提供進入A股及中國債券市場的通道。

在港有6隻ETF 產品以低收費見稱

領航基金為全球第二大資產管理集團，在香港現有6家ETF上市。領航集團由已故知名投資者John C Bogle（Jack Bogle）創立，Jack Bogle被視為指數基金之父，並且以基金投資者即公司股東的架構創立，旗下產品以低收費見稱。

領航近年加強在中國內地的業務，包括今年與阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團合作，在支付寶推出「 幫你投」服務，為投資者提供基金選擇建議。

2019年12月， 螞蟻金服及領航集團合資公司 先鋒領航投顧獲得中證監首批第三方基金投顧業務試點資格，也成為試點中唯一的獨立基金投顧機構。

（第三版加入積金局回應；第二版加入領航回應）

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編輯：麥德銘、陳韻妍