【Vanguard】領航撤出香港業務　積金局：領航牽涉的強積金佔MPF總資產不足2%（第三版）

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復星國際半年純利按年挫74% 不派中期息
全球資產管理規模達6萬億美元、以低成本收費的領航基金（Vanguard）傳退出香港、日本零售市場，不在兩地設辦公室，暫未知裁員規模。領航發言人向本報回應指，領航的核心業務模心是帶來簡單、透明、低成本及以客戶為中心，因此定期評估集團的國際業務，對上一次是2018年關閉新加坡辦事處；領航今次則選擇結束香港業務，因香港業務的主要服務對象是機構客戶，而非集團戰略重點──個人投資者。
領航預期需約6至24個月時間撤出香港
「從分銷業務來看，目前的行業生態較適合機構投資者，而個人投資者的規模亦不足以支持現有經營規模及發展，若長遠出現變化，不排除未來會恢復香港業務。」
領航發言人稱，集團已決定逐步停止香港的業務，並有序退出香港ETF市場、強積金（MPF）市場及指數追蹤的集體投資計劃平台，預期需時約6至24個月的時間去執行。「停止香港業務的決定，將會導致大量員工被裁撤，但仍保留少數人繼續在餘下時間為客戶提供服務。」
積金局：領航牽涉的強積金佔MPF總資產不足2%
積金局表示，知悉領航決定，並已經與有購買領航基金產品的受託人溝通，確保他們為轉換基金作充份準備，並作出相關的應對方案，以確保強積金（MPF）計劃成員的利益不受影響。
現時強積金制度下，共有316隻核准匯集投資基金（APIF）及133項緊貼指數集體投資計劃（ITCIS），是次領航業務的變更所涉及的APIF及ITCIS只佔少數（分別為2隻及11隻），牽涉的強積金金額分別為163億元及24億元，合共只佔現時超過1萬億的強積金總資產的不足2%，估計對強積金受託人的影響輕微。
據彭博最新消息指，領航此次變動將影響香港和日本70個職位，部分職位將遷至上海，因領航將中國視為其亞洲計劃的重點目標。
領航發言人表示，結束香港業務不代表集團看不到香港的增長潛力，恰好相反，香港是全球重要的金融中心，相信會繼續是領航的重要資本市場，而香港股市仍是領航全球多元化基金的重要組成部分，香港的互聯互通渠道繼續為集團提供進入A股及中國債券市場的通道。
在港有6隻ETF 產品以低收費見稱
領航基金為全球第二大資產管理集團，在香港現有6家ETF上市。領航集團由已故知名投資者John C Bogle（Jack Bogle）創立，Jack Bogle被視為指數基金之父，並且以基金投資者即公司股東的架構創立，旗下產品以低收費見稱。
領航近年加強在中國內地的業務，包括今年與阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團合作，在支付寶推出「幫你投」服務，為投資者提供基金選擇建議。
2019年12月，螞蟻金服及領航集團合資公司先鋒領航投顧獲得中證監首批第三方基金投顧業務試點資格，也成為試點中唯一的獨立基金投顧機構。
（第三版加入積金局回應；第二版加入領航回應）
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編輯：麥德銘、陳韻妍