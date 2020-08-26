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【Vanguard】領航傳撤出香港、日本　僅留機構客業務

即市財經 15:54 2020/08/26

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領航(Vanguard）傳撤出香港和日本市場

全球資產管理規模達6萬億美元、以低成本收費的領航基金（Vanguard）傳退出香港、日本零售市場，不在兩地設辦公室，暫未知裁員規模。據外電引述Vanguard電郵，從分銷業務、現有行業動態，公司擬專注於機構投資者生意，難以維持現有經營規模。

領航基金為全球第二大資產管理集團，在香港現有6家ETF上市。領航集團由已故知名投資者John C Bogle（Jack Bogle）創立，Jack Bogle被視為指數基金之父，並且以基金投資者即公司股東的架構創立，旗下產品以低收費見稱。

領航近年加強在中國內地的業務，包括今年與阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團合作，在支付寶推出「幫你投」服務，為投資者提供基金選擇建議。

2019年12月，螞蟻金服及領航集團合資公司先鋒領航投顧獲得中證監首批第三方基金投顧業務試點資格，也成為試點中唯一的獨立基金投顧機構。

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螞蟻金服夥領航集團 支付寶推出「幫你投」基金配對服務

【Jack Bogle訪問】指數基金之父親述領航誕生前因：「我幾乎摧毁舊公司」

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