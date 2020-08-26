【Vanguard】領航傳撤出香港、日本　僅留機構客業務

▲ 領航(Vanguard）傳撤出香港和日本市場

全球資產管理規模達6萬億美元、以低成本收費的領航基金（Vanguard）傳退出香港、日本零售市場，不在兩地設辦公室，暫未知裁員規模。據外電引述Vanguard電郵，從分銷業務、現有行業動態，公司擬專注於機構投資者生意，難以維持現有經營規模。

領航基金為全球第二大資產管理集團，在香港現有6家ETF上市。領航集團由已故知名投資者John C Bogle（Jack Bogle）創立，Jack Bogle被視為指數基金之父，並且以基金投資者即公司股東的架構創立，旗下產品以低收費見稱。

領航近年加強在中國內地的業務，包括今年與阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團合作，在支付寶推出「 幫你投」服務，為投資者提供基金選擇建議。

2019年12月， 螞蟻金服及領航集團合資公司 先鋒領航投顧獲得中證監首批第三方基金投顧業務試點資格，也成為試點中唯一的獨立基金投顧機構。

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