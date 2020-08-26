【中資基金】去年按年升26%　中資基金在港規模創新高

▲ 中資基金在香港基金規模去年創新高。

根據香港證監會最新一期《資產及財富管理活動調查》報告，與內地有關基金公司在香港管理的基金規模，在2018年錄得下跌後，於去年基金資產淨值（NAV）按年升26%至3,310億元。不過，相關的基金數目不增反跌，由2018年的348隻跌至345隻。

除了基金外，中資機構在香港發行ETF亦相當活躍，例如由南方東英發行的南方A50 （02822） 及華夏基金（香港）發行的華夏滬深300 （03188） ，為香港交投最活躍的A股ETF之一，南方東英準備本周發行香港首隻恒指科技指數ETF （03033） ，華夏亦傳準備推出相關ETF，預計均有一定「捧場客」。

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編輯：謝克迪