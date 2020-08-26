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【中秋節】戶戶送推網上中秋快閃店　售11品牌月餅搶商機

商業 16:10 2020/08/26

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戶戶送即日起至9月13日，首次推出網上「中秋快閃店」，精選11個不同價位的品牌月餅，購物滿1,500元可享送貨服務。(戶戶送提供圖片)

中秋節快到，不少企業搶攻節日商機。戶戶送即日起至9月13日，首次推出網上「中秋快閃店」，讓顧客一站式訂購月餅、禮籃、曲奇等中秋佳品。購物滿1,500元可享送貨服務，港島及九龍區的運費分別為150元和200元，送貨日期為9月20至23日。

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一站式免煩惱

戶戶送「中秋快閃店」精選11個不同價位的品牌，為顧客提供多元化選擇，包括五星級酒店香港瑰麗酒店Butterfly Patisserie禮物籃1,888元、香港萬麗海景酒店滿福樓「招牌迷你月餅」，每盒270元、米芝蓮食府都爹利會館限量版LED燈籠流心奶黃月餅禮盒 (8件裝)588元。(按此預購)

戶戶送「中秋快閃店」精選11個不同價位的品牌。(戶戶送提供圖片)

【疫境見真情】半島月餅X喵坊回收月餅盒　再生抹手紙贈弱勢

此外，茶飲店天仁茗茶及輕食店Paul Lafayet、主打手工製作風味的esca、 「名人飯堂」利苑酒家、朱古力工匠lucullus龍島 、精緻甜品店Sift Patisserie以及兩間社會企業Cookies Smile和The Nest Bakery，亦有月餅發售。

責任編輯：朱悅瀅

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