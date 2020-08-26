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【美國疫情】開學新挑戰？兒童確診兩周內飆升兩成

環球社會熱點 15:40 2020/08/26

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根據美國兒科學會和兒童醫院協會的最新報告，在8月6日至20日期間，兒童確診病例數字上升2成。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，總統特朗普執意在秋季全面復課可能有難度。根據美國兒科學會和兒童醫院協會的最新報告顯示，在8月6日至20日期間，兒童確診病例數字上升2成，令美國兒童累計確診新冠肺炎的數字增至432,629人。

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據報告統計，美國從8月6日至8月20日共新增74,160宗兒童病例，令兒童確診總數從358,469例激增至432,629例，僅14天增幅達21％。

每10萬名兒童的病例數也有穩步上升的跡象。從4月中旬起，每10萬名兒童13宗；到8月20日，每10萬名兒童病例增至583.2宗。這段時間中，兒童患者佔累計新冠肺炎確診患者比例從2％增至9.3％。

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在紐約市和其他21個州報告的住院情況顯示，兒童患者佔住院患者總數的0.4％至4.6％。在紐約市和其他45個州報告死亡率顯示，兒童死亡人數佔新冠肺炎死亡人數的0％至0.3％；有21個州報告兒童死亡個案為零。

報告指出，新冠肺炎在兒童患者身上引起嚴重疾病的案例較少見，建議各州應繼續按年齡提供有關新冠肺炎病例、檢測、住院和死亡率的詳細報告，以便記錄和監測新冠肺炎對兒童健康的影響。

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責任編輯：葉芷樺

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