【美國疫情】開學新挑戰？兒童確診兩周內飆升兩成

▲ 根據美國兒科學會和兒童醫院協會的最新報告，在8月6日至20日期間，兒童確診病例數字上升2成。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，總統特朗普執意在秋季全面復課可能有難度。根據美國兒科學會和兒童醫院協會的最新報告顯示，在8月6日至20日期間，兒童確診病例數字上升2成，令美國兒童累計確診新冠肺炎的數字增至432,629人。

【美國疫情】CDC指無症狀者免檢測 專家憂難找出隱形患者

【新冠肺炎】Google前CEO倡加大檢測投資 「未廣泛快速檢測是悲劇」

據報告統計，美國從8月6日至8月20日共新增74,160宗兒童病例，令兒童確診總數從358,469例激增至432,629例，僅14天增幅達21％。

每10萬名兒童的病例數也有穩步上升的跡象。從4月中旬起，每10萬名兒童13宗；到8月20日，每10萬名兒童病例增至583.2宗。這段時間中，兒童患者佔累計新冠肺炎確診患者比例從2％增至9.3％。

【新冠疫苗】牛津疫苗：很大機會年底交安全有效數據

【新冠肺炎】瑞典近4000人假確診 用華大基因檢測試劑

在紐約市和其他21個州報告的住院情況顯示，兒童患者佔住院患者總數的0.4％至4.6％。在紐約市和其他45個州報告死亡率顯示，兒童死亡人數佔新冠肺炎死亡人數的0％至0.3％；有21個州報告兒童死亡個案為零。

報告指出，新冠肺炎在兒童患者身上引起嚴重疾病的案例較少見，建議各州應繼續按年齡提供有關新冠肺炎病例、檢測、住院和死亡率的詳細報告，以便記錄和監測新冠肺炎對兒童健康的影響。

【美國疫情】引特朗普錯誤血漿治療數據 食藥局道歉

【新冠疫苗】英國政府確保 英國人優先獲牛津疫苗

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

責任編輯：葉芷樺