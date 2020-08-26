疫情帶動電子支付 滙豐「智豐收」次季商戶量按季增6成

▲ 滙豐數碼收款方案「智豐收」在今年首半年，處理的「轉數快」交易量較2019年全年增3倍以上。

新冠肺炎帶動電子支付，滙豐就宣布拓展亞太區全方位數碼收款服務的網絡及覆蓋範圍，早前就在銷售點終瑞機（POS機）上增設PayMe收款功能。單計第二季，該行數碼收款方案的新增商業用戶，按季大增六成。

滙豐數碼收款方案「智豐收」，支援「轉數快（FPS）」、信用卡、電子錢包等支付方式，便利實體店及網店商戶收款。在疫情肆虐的首半年期間，「智豐收」上進行的「轉數快」交易量大幅增長，較2019年全年交易量增加三倍以上。在今年第二季「智豐收」新增商業用戶，按季增加六成。

滙豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠表示，在當前經營環境下，數碼化發展顯得更加重要，並樂見愈來愈多香港企業選用「智豐收」，配合實體店銷售以至網上交易所需。

滙豐在中小企數碼共享平台「滙豐機滙」上設立全新的線上「電商成長學院」，提供電子商務相關資訊。自7月以來，滙豐已透過與本地電商平台及生態圈夥伴合作，舉辦20場網上研討會，吸引逾2,000名登記參加 者。

除了香港外，滙豐已於澳洲、中國、印度、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國及越南，提供全方位數碼收款服務，協助商戶簡化收款過程，讓他們更能迎合消費者習慣的轉變。

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編輯：趙穎妍