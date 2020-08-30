【宏觀術數@iM網欄】四季星座啟示季度世運 從星座看秋分節星盤

七夕雖過，涼風未至，時節俏然步過立秋及處暑，步入深秋了。上期介紹過節氣的中氣，即是十二星座的起始日子，9月22日秋分便是太陽進入天秤座。

四季星座啟示季度世運

從宏觀術數分析世運及財經趨勢，特別著重其中四個星座時刻，分別是：春分（白羊座）、夏至（巨蟹座）、秋分（天秤座）和冬至（摩羯座），稱為「四季入境圖」，代表新季節的開始，並可據此星盤參考往後3個月趨勢，情況就如流年看未來一年，四季星盤去看一季。

▲ 托密勒星宮圖

上圖：古代星占書中的十二星宮圖

回首年初至今疫情肆虐，百業蕭條，重災區自然是娛樂消費行業，實正合乎斗數天同化忌的徵兆，除了飲食業已苟延殘存外，UA部份戲院也因欠租遭連橫入稟，秋分星盤會否為我們帶來多些好消息？

下半年星占幾個重點

秋分節除了是天秤座啟始外，亦是一年裡面日夜時間平分的的一天（另一天為春分），影響著9月中至12月底的一段時間。總結一下談過關於下半年世運的幾個天星重點，包括美元匯價可能受壓、天星有利黃金價格，而香港地產市道則較差，與及最重要的12月底木土會合世運改變等。我們也可以在秋分進宮圖再尋找詳細一點星象變化。

首先，影響經濟民生的肺炎疫情，在星占角度來看，與今年冥王及土星會合有密切關連。土星現於星盤逆行中，將於9月下旬和冥王再會合，並在10月後開始逐步遠離，至12月17日踏入寶瓶座。意味著9月份疫情對全球仍會帶來不利影響，各地政府採不宜掉以輕心，星象暗示10月後可望開始逐漸減退。

▲ 秋分夜空圖

上圖：今年9月22日秋分節日夜平分的星空模擬圖，可看太陽和水星均在宮內

第四季不利香港地產價格

此外，星盤中天秤座內除了太陽外，代表資金流通、貨幣及資訊的水星也在此星座，並受到被凶星激發了的火星在對宮沖擊，預期對股市及資金流通都容易帶來不良影響外，也特別不利通訊和電腦網絡等行業。以最近美國政府一步步加強對Tiktok及微信等通訊App的控制，未來一段時間相關件行業恐怕並不樂觀。特別在10月14日至11月3日這段期間碰上水星逆行，更主對通訊、電子交易及短線股市投資不利。而11月15日農曆十月份後的一個月，天星有木星和冥王的不利組合，再加上斗數流月巨門化忌激發起流年的天同化忌，社會上主意見分歧及爭端激化加深，並對個人情緒以至消費娛樂均有不利，投資市場也易突生大幅波動。個人方面，則特別不利天秤座出生的朋友，容易有是非及情緒低落的情況。

再以秋分星盤配合香港原局來看，下半年不利地產市場。根據上述情況推衍，如果疫情開始舒緩，而天星組合主資金流通受壓，在各地通關以後，內地投資者及港人考慮移居而引起的物業放售潮，都容易加強不利地產價格的星運。是否有危亦有機而趁低入市，應以個人條件作抉擇。另方面，天星組合利黃金及貴金屬投資，這點前幾期也作過詳細分析可作參考。

而今年最差的天星組合則在影響著外地及鄰近地區的國際宮，估計香港仍會寄大國角力下苦不堪連一段時間，只能寄望明天會更好，獅子山下生機處處。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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