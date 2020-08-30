【山地悠遊人生@iM網欄】西班牙朝聖之旅 徒步500公里（後記）

現今流行走出舒適區， 就是離開你平時生活的圈子或地方， 做些平時沒有膽量做得事情。 完成朝聖之旅給人帶來難以言喻的喜悅和重新連接的感覺。這種重新聯繫帶來了對生活更深刻表達的莫名其妙的嚮往，對自己更有信心，從此不怕任何改變。 放鬆心情，保證這種自虐旅程畢生難忘。

每天在路上走8至10個小時，途中每天都碰到很多不同國籍的人，大家走同一條路線，途中旅館和餐廳選擇不多，見到餐廳或酒吧都會停下小休，休息加上午餐每天停4、5次， 有足夠深入了解的機會，很快就結識一班朋友，不愁寂寞。

▲ 聖地牙哥朝聖者之路「Camino de Santiago / St. James' Way」

以下是途中遇到某些人的真實故事。

認識一個日本女生，40多歲， 她跟英籍前夫結婚13年， 一直是前夫養家， 突然有一天， 丈夫提出離婚， 原因是他在網上認識了一個荷蘭女生，跟那個荷蘭女生墜入網戀，前夫說走就走， 離婚後搬到荷蘭， 重組家庭。這位日本女生在日本沒方住，又不想回老家靠父母住，她跟父母合不來， 但在日本租金和生活指數太高， 她長期沒有工作， 因此她開始漫長的人生之旅，每年夏天， 她在歐洲各地的旅館或教會為朝聖者提供住宿的地方Refuges打工，換取食宿。因為簽證問題，歐盟國家一年最多呆6個月。每年的冬天，11月至3月南美洲是夏天， 她會去南美遊歷，因為物價便宜，她每天在吃方面花費不超過2美元。 她經常去一些偏遠的地方，搜集旅遊資料， 寫大量文章，發到不同網站，偶爾有些雜誌或廣告商買她的資料。她已經出版過2本書。其中一本是日文版的朝聖之旅。

22歲的英國女生， 她的朝聖之旅持續了2年，在年幼時父母離婚，父母雙方都把她當人球踢來踢去。在缺乏愛的環境下，她渴望愛，拼命讀書，考上名牌大學，開始談戀愛。 不久發現男友是個腳踏幾條船的渣男，她受不住打擊，荒廢學業， 被學校開除， 父母斷絕她的經濟。 從此她身無分文，開始踏上朝聖之路，在路上只要有人願意，無論甚麼人，她都陪睡， 換取金錢， 有些好心人也會主動幫忙。她說在葡萄牙跟西班牙北部，有很多機構會為朝聖者提供免費住宿， 但不可以長期居住。有時候運氣不好，她會餓肚子幾天。 在路上我碰見她三次， 第三次在聖地牙哥大教堂廣場，她跟幾個人坐在一起， 但是沒有點東西吃，我坐下為她點了晚餐和付了一晚的酒店費用。

▲ 聖地牙哥大教堂

▲ 西班牙美麗的小村莊

▲ 右手邊的是英國女生

L是澳洲人， 我在北京旅遊時認識他，從他口中我第一次知道朝聖之旅，沒想到三年後在朝聖途中再次碰到他，原來他搬到愛爾蘭， 跟一個愛爾蘭美女交往了兩年，這位美女急著要跟他結婚生子， 他逃跑了， 開始了朝聖之旅。 完成朝聖後，他回到澳洲， 結果半年內跟另一個美女結婚生子了。

作者_山地姑娘簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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