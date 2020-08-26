【BNO移民】英國零售業大裁員 為2009年以來最嚴重

英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人權利，港人移民成為熱話，不少人都關心移民後能否順利求職。但新冠肺炎疫情衝擊英國零售業，英國工業聯合會（CBI）表示，英國零售業的裁員情況，為自2009年金融危機以來最嚴重。

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CBI周二（25日）發表報告指，英國零售業截至8月的一年期間裁員的數字，創2009年2月以來的最高水平，更預計裁員速度將加快，憂慮零售業失業情況會進一步惡化。

受到新冠疫情影響，CBI指過去12個月的就業變化指標，由今年5月的負20，嚴重跌至本月的負45，反映失業情況加劇。零售銷售差值也錄得下滑跡象，由上月創15個月高位的正4，急跌至本月的負6。

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CBI的每月零售行業調查發現，超過一半零售商表示，由於疫情持續損害消費者信心，他們預計將於未來三個月內減少員工數量。

英國近期有部分零售業難抵疫情衝擊相繼裁員，連鎖百貨馬莎（Marks & Spencer）繼上月裁減950個職位後，計劃在未來3個月再裁減7000個職位，即減少約12%人手。百貨公司John Lewis宣布裁員1300人，而英國連鎖藥妝店Boots則宣佈裁員4000人。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 英國工業聯合會（CBI）表示，英國零售業的裁員情況，為自2009年金融危機以來最嚴重。