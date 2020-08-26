  • 31°C
香港時間 : 2020826日 (三) 16:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【上車屋苑】嘉湖山莊成交轉旺　代理：兩房最平不用500萬

股樓投資 15:34 2020/08/26

分享：

本地疫情好轉，確診數字明顯回落，買家重啟置業大計，加快入市，擔心遲買更貴。中原馬斯力說，積累多時的購買力紛紛釋放，嘉湖山莊本月累計錄得25宗成交，其中有13宗，來自最近一個星期。他解釋說，普遍業主願意減價，加上筍盤增加，促使買家加快入市。

其中，嘉湖山莊麗湖居7座高層E室，實用面積446平方呎，兩房間隔，業主七月中放盤，當時開價535萬元，終減至513.9萬元易手，累減21.1萬元，即約4%，實用呎價11,522元。

談到近期市況，馬斯力說，業主普遍願意議價，目前幅度有5%，兩房最平490萬元。值得留意的是，最近一周，市區藍籌屋苑成交同樣回升，個別業主見市況好轉，開始縮減議價空間，惟嘉湖山莊未有出現此情況。他解釋說，嘉湖山莊貨源較多，業主若想盡快賣出單位，價錢要吸引，又預計屋苑樓價短期內不會大升大跌。

事實上，嘉湖山莊伙數頗多，分6期發展，提供15,927伙單位，在樓價調整之時，若業主爭住平價沽貨，跌幅可能較深。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
2020/08/20
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【疫市筍盤】嘉湖山莊劈價　兩房重現四球盤
2020/08/17
【疫市筍盤】嘉湖山莊劈價　兩房重現四球盤
【疫市筍盤】海怡半島嗌平賣　海景單位都要低市價沽
2020/08/19
【疫市筍盤】海怡半島嗌平賣　海景單位都要低市價沽
【疫市筍盤】沙田第一城續跌價　代理：業主最多肯減8%
2020/08/24
【疫市筍盤】沙田第一城續跌價　代理：業主最多肯減8%
二手市場 嘉湖山莊

上一篇文章

【新股IPO】農夫山泉招股第二日　七大亮點你要知

下一篇文章

新發茶餐廳開業數十年 爆「疫情群組」後終結業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【農夫山泉IPO】農夫山泉即日起招股入場費4343元　多間券商已預留逾千億孖展　
【農夫山泉IPO】農夫山泉即日起招股入場費4343元　多間券商已預留逾千億孖展　
【農夫山泉IPO】農夫山泉醞釀10年終上市　被喻為「中國的可口可樂」
【農夫山泉IPO】農夫山泉醞釀10年終上市　被喻為「中國的可口可樂」
【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前　不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前　不可不知的5件事
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬