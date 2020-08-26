【上車屋苑】嘉湖山莊成交轉旺　代理：兩房最平不用500萬

本地疫情好轉，確診數字明顯回落，買家重啟置業大計，加快入市，擔心遲買更貴。中原馬斯力說，積累多時的購買力紛紛釋放，嘉湖山莊本月累計錄得25宗成交，其中有13宗，來自最近一個星期。他解釋說，普遍業主願意減價，加上筍盤增加，促使買家加快入市。

其中，嘉湖山莊麗湖居7座高層E室，實用面積446平方呎，兩房間隔，業主七月中放盤，當時開價535萬元，終減至513.9萬元易手，累減21.1萬元，即約4%，實用呎價11,522元。

談到近期市況，馬斯力說，業主普遍願意議價，目前幅度有5%，兩房最平490萬元。值得留意的是，最近一周，市區藍籌屋苑成交同樣回升，個別業主見市況好轉，開始縮減議價空間，惟嘉湖山莊未有出現此情況。他解釋說，嘉湖山莊貨源較多，業主若想盡快賣出單位，價錢要吸引，又預計屋苑樓價短期內不會大升大跌。

事實上，嘉湖山莊伙數頗多，分6期發展，提供15,927伙單位，在樓價調整之時，若業主爭住平價沽貨，跌幅可能較深。

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