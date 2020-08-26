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企業減排實行可持續發展　Steelcase碳排放減30%

商業 15:10 2020/08/26

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美國辦公家具品牌Steelcase今日宣布，公司業務透過運營消除營運造成的碳排放，實現「碳中和」。（Steelcase官網截圖）

企業近年為實行可持續發展和營造正面形象，致力落實環保減碳的目標。美國辦公家具品牌Steelcase今日宣布，公司業務透過運營消除營運造成的碳排放，實現「碳中和」，即淨零排放，過去10年，溫室氣體排放量減少30%以上。

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4招達至負碳
該公司更承諾，希望藉大幅減少業務運營的碳排放，包括自身運營的排放量減少50%，並降低商務旅遊造成的間接排放，和業務運營中所產生廢棄物，以及投資可再生能源，冀在2030年之前達至「負碳」。

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未來十年採取下列措施，達至排減的目標：
1. 審計排放量最高的營運部分，繼而投放相應資源，增進有關範疇的能源效益；
2. 開發及探索在設施中使用的可再生能源，同時透過減少商務旅遊、供應鏈、物流過程排減，並降低業務運營中產生的廢棄物；
3. 倡議及宣揚氣候和能源政策；
4. 鼓勵員工和供應商以身作則，支持邁向低碳經濟等。

Steelcase除了透過減少使用、節約更多外，還採購更多有環境責任的物料，以達可持續的發展、支持再生經濟。該公司同時計劃在未來發布《Steelcase影響報告》，定期向公眾披露進展，並從今年開始，報告裡的排放情況，將由第三方進行驗証。

【中大研究】實踐企業社會責任　中華煤氣+滙豐表現最好

責任編輯：馬意文

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