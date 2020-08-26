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【ATMX】美團點評 阿里巴巴升勢凌厲　邊隻最快衝300關？

股樓投資 15:59 2020/08/26

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美團點評（03690）及阿里巴巴（09988）2大科技股明星，自上周公布業績後均氣勢如虹，創出上市新高，而且兩股同時被大行齊齊唱好，而且目標價最牛的均預測至300元，究竟誰可先到達？

阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團上市計劃進行得如火如荼，市場預測螞蟻市值將超過1.5萬億港元，阿里巴巴手持此金蛋，亦水漲船高，今日股價最高升至279.8元，截至3時，報279.2元，升3.7%，市值上漲至5.99萬億元。

相關文章：【阿里巴巴9988】傳阿里巴巴股東美股ADR轉為港股　股價創新高 市值迫5.7萬億

美銀報告指出，螞蟻市值可達3,180億美元（約2.47萬億港元），有助提升阿里的估值，該行對阿里維持「買入」評級，目標價調高至318元。國泰君安指，阿里持有螞蟻32%股份，推算估值可達743億美元（約5,780億港元），相當於阿里估值的11%，因此把目標價由255元上調至305元。

至於美團，上周公布次季業績，令市場驚喜地由虧轉盈之餘，非通用會計準則（Non-GAAP）純利更錄得27億元人民幣，遠勝市場預期。美團股價自績後最高見272元，今年以來累升1.6倍，最新報257.2元，微跌0.2%，市值突破1.5萬億元。

相關文章：【3690美團目標價】美團點評績後大行續睇好　野村 里昂最牛目標價300元（附大行最新評級表）

野村及大和均看好美團目標價可上300元，野村認為，美團餐飲外賣的訂單量強勢反彈，按年升7%，按季升62%，餐飲外賣業務收入更按年升13%。雖然到店、酒店及旅遊業務收入按年跌13%，但跌幅較首季收窄，較預期佳。該行將其評級由「中性」上調至「買入」，目標價更由122元上調1.4倍至300元。

大和則指，美團下半年及明年前景更正面，其餐飲外賣業務可能會受惠於2020至2021年的供應鏈優化。該行將其目標價由155元大幅上調93%至300元，維持「買入」評級。

相關文章：【網民熱話】美團點評市值1.4萬億　係咪史上最大泡沫？

至於美團與阿里，誰最快可挑戰300元關，以現價計，自然以阿里巴巴近一些，而且走勢上剛現突破，而且今年以來累計升幅僅約35%，在ATMX之中最為落後。

估值上，按彭博資訊預測，阿里2021財年（截至2021年3月底）PE為32倍，PB為5.9倍；至於美團2020年（截至2020年12月底）預測PE達312倍，PB13倍，到2021年預測PE仍高達80倍，PB12倍，則似乎阿里巴巴再上升的動力比較強。

記者：李兆明

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 美團點評－W（03690） 市盈率 市帳率 Non－GAAP 純利

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