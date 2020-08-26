【京東股價】京東坐火箭市值破萬億　仲追唔追？

▲ 京東走勢猶如美團翻版，爆邊急升。

新經濟股升勢停不了，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 屢破頂，似乎有買要趁手。上述幾隻股份是市場資金寵愛，屢獲「北水」追入，資金推動股價上升的誘因似乎更大。

以京東為例，上周一公布中期業績，業績勝市場預期，並獲多間大行一致看好及上調目標價。績後股價走勢凌厲，今盤中急升近8%，高見321.6元，再創上市新高，市值更曾突破1萬億元。

京東走勢猶如美團翻版，爆邊急升。錯過美團的股民，深明「今日唔買，明天更貴」的道理。哪今日應坐京東順風車嗎？

在新經濟股狂潮下，根本難以估頂，實無必然答案。京東業績表現雖好，但股價7日升近80元，累計升幅達3成，幾支上升裂口都無補回。回歸現實操作，其實京東300蚊點買落手。若有股民真追貨，切記高追有風險，不要妄想5日後變400蚊；至於早前低位有貨者，似乎有不少散戶採取「唔買唔沽」策略，怕沽咗又驚再升。但其實股票唔take profit，升到幾多都無意思。因此，其實都有其他可行靈活方法。

有貨者可沽三分一，鎖實部份利潤，然後小部份可買京東call輪。若京東股價再升，call輪都跟到京東正股升幅，仍然賺到錢；若股價下跌，正股可以繼續揸住，即使屆時沽出所有call輪，輸極都有限，保障自己利潤。

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記者：江麗琦