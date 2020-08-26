美國白宮「宮心計」 梅拉尼婭被揭與伊萬卡不和內幕

美國第一夫人梅拉尼婭前親信出書，當中談到總統特朗普女兒伊萬卡與繼母梅拉尼婭的關係。新書揭示梅拉尼婭與伊萬卡不和，白宮高級顧問伊萬卡嘗試在一系列的美國總統大選活動中「打擊」梅拉尼婭，決心搶她的風頭。

英國《衛報》取得新書《Melania & Me》（暫譯《梅拉尼婭與我》）的文本，詳細講述了特朗普家族中一場內鬥。

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特朗普團隊前競選副經理蓋茨（Rick Gates）於2016年為梅拉尼婭（Melania Trump）撰寫演辭，但被指涉嫌抄襲前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）講稿，令梅拉尼婭出醜。

梅拉尼婭前親信、作者沃爾科夫（Stephanie Winston Wolkoff）在書中寫道：

「假設蓋茨是聽命於伊萬卡（Ivanka Trump），而蓋茨為梅拉尼婭寫講稿，是否意味伊萬卡是這單醜聞的幕後黑手？」

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沃爾科夫指，伊萬卡決心在官方活動搶梅拉尼婭的風頭，甚至利用蓋茨「收料」。這導致沃爾科夫和梅拉尼婭發起「封鎖伊萬卡行動」，梅拉尼婭更稱伊萬卡及典盟友為「蛇」。

為避免同樣的醜聞再現，梅拉尼婭為今次在共和黨全國代表大會中的演說交足功課，演說內容並非由專業團隊撰稿，一字一句都出自梅拉尼婭之手。

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責任編輯：鄧燕君