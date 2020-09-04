【新股IPO】內地虛擬商品提供商福祿控股下周一起招股 入場費4495元

▲ 福祿將於9月7日至11日招股。

內地虛擬商品及服務提供商福祿控股（新上市編號：02101）計劃發售1億股，集資最多8.9億元，招股價介乎7.8元至8.9元，一手（500股）入場費4495元，將於9月7日至9月11日（下周一至下周五）招股，預計9月18日掛牌，獨家保薦人為招銀。

福祿網絡收入來自文娛、遊戲、通信及生活服務，合作夥伴包括騰訊 （00700） 、網易 （09999） 愛奇藝及完美世界。今年首季純利按年增81.3%至3616萬元（人民幣，下同）；收入按年增34.9%至7998萬元。去年純利按年增28.4%至8064萬元；收入按年增15.8%至2.42億元。

公司集資所得將用於：30％用作增加更多虛擬商品提供商促成虛擬商品交 易及增加我們所促成虛擬商品交易的種類、20％增加虛擬商品消費場景合作夥伴 的數目、20％開發增值服務、20％收購對業務構成補充的業務、資產及10％作營運資金以及一般企業用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

無懼疫情影響 武漢企業福祿遞表申在港上市

相關文章：【新股IPO】百勝中國IPO公開招股反應欠佳 擬提前今日下午5時結束招股

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝卓榮