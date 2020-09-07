【新股IPO】內地虛擬商品提供商福祿今起招股入場費4495元 恒基李家傑有份擔任基投（第二版）

▲ 福祿將於9月7日至11日招股。

內地虛擬商品及服務提供商福祿控股 （新上市編號：02101） 計劃發售1億股，集資最多8.9億元，招股價介乎6.9元至8.9元，一手（500股）入場費4495元，將於9月7日至9月11日（周一至周五）招股，預計9月18日掛牌，獨家保薦人為招銀。

福祿控股高級副總裁趙筆浩表示，集團未來將擴展東南亞虛擬商品及服務市場，並計劃於合適的東南亞國家設立附屬公司及開發虛擬商品市場。他又形容，現時武漢非常安全，疫情期間集團沒有任何員工受到影響。他表示，公司業務為「宅經濟」，疫情期間辦公過程順利。今年首季公司收入按年增加35%；經調整利潤增加125%。

他又表示，目前正與上游互聯網企業就拓展東南亞市場進行溝通合作。他看好泰國移動支付市場，認為當地的移動支付市場流量較高。

福祿去年及今年首季成品交易總額（GMV）均有所下跌，首席財務官茅峰表示，近年公司轉為集中提升質量及佣金率，又認為文娛相關虛擬商品交易增長快速。公司上市後，有信心於今年及明GMV將會快速增長。

福祿網絡收入來自文娛、遊戲、通信及生活服務，合作夥伴包括騰訊 （00700） 、網易 （09999） 愛奇藝及完美世界（深：002624））。今年首季純利按年增81.3%至3616萬元（人民幣，下同）；收入按年增34.9%至7998萬元。去年純利按年增28.4%至8064萬元；收入按年增15.8%至2.42億元。

是次公司引入多名基石投資者當中包括，中投中財認購800萬美元（約6240萬港元）；恒基集團 （00012） 主席李家傑基金認購600萬美元（約4680萬港元）；武漢百捷認購300萬美元（約2140萬港元）；完美世界認購100萬美元（約780萬港元），光谷產投認購3000萬元人民幣，合共認購超過20%份額。

公司集資所得將用於：30%用作增加更多虛擬商品提供商促成虛擬商品交 易及增加我們所促成虛擬商品交易的種類、20%增加虛擬商品消費場景合作夥伴 的數目、20%開發增值服務、20%收購對業務構成補充的業務、資產及10%作營運資金以及一般企業用途。

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無懼疫情影響 武漢企業福祿遞表申在港上市

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編輯：謝卓榮