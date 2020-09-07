  • 31°C
香港時間 : 2020907日 (一) 12:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】內地虛擬商品提供商福祿今起招股入場費4495元 恒基李家傑有份擔任基投（第二版）

即市財經 12:14 2020/09/07

分享：

福祿將於9月7日至11日招股。

內地虛擬商品及服務提供商福祿控股 （新上市編號：02101） 計劃發售1億股，集資最多8.9億元，招股價介乎6.9元至8.9元，一手（500股）入場費4495元，將於9月7日至9月11日（周一至周五）招股，預計9月18日掛牌，獨家保薦人為招銀。

福祿控股高級副總裁趙筆浩表示，集團未來將擴展東南亞虛擬商品及服務市場，並計劃於合適的東南亞國家設立附屬公司及開發虛擬商品市場。他又形容，現時武漢非常安全，疫情期間集團沒有任何員工受到影響。他表示，公司業務為「宅經濟」，疫情期間辦公過程順利。今年首季公司收入按年增加35%；經調整利潤增加125%。

他又表示，目前正與上游互聯網企業就拓展東南亞市場進行溝通合作。他看好泰國移動支付市場，認為當地的移動支付市場流量較高。

福祿去年及今年首季成品交易總額（GMV）均有所下跌，首席財務官茅峰表示，近年公司轉為集中提升質量及佣金率，又認為文娛相關虛擬商品交易增長快速。公司上市後，有信心於今年及明GMV將會快速增長。

福祿網絡收入來自文娛、遊戲、通信及生活服務，合作夥伴包括騰訊 （00700） 、網易 （09999） 愛奇藝及完美世界（深：002624））。今年首季純利按年增81.3%至3616萬元（人民幣，下同）；收入按年增34.9%至7998萬元。去年純利按年增28.4%至8064萬元；收入按年增15.8%至2.42億元。

是次公司引入多名基石投資者當中包括，中投中財認購800萬美元（約6240萬港元）；恒基集團 （00012） 主席李家傑基金認購600萬美元（約4680萬港元）；武漢百捷認購300萬美元（約2140萬港元）；完美世界認購100萬美元（約780萬港元），光谷產投認購3000萬元人民幣，合共認購超過20%份額。

公司集資所得將用於：30%用作增加更多虛擬商品提供商促成虛擬商品交 易及增加我們所促成虛擬商品交易的種類、20%增加虛擬商品消費場景合作夥伴 的數目、20%開發增值服務、20%收購對業務構成補充的業務、資產及10%作營運資金以及一般企業用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

無懼疫情影響 武漢企業福祿遞表申在港上市

相關文章：【新股IPO】百勝中國IPO公開招股反應欠佳　擬提前今日下午5時結束招股

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱  

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝卓榮

香港股票 經濟 恒基 完美世界（深：002624） IPO 遊戲 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 騰訊控股（00700） 疫情

上一篇文章

華為遭制裁　三星奪Verizon逾500億元5G合約

下一篇文章

【恒大股價】恒大全國樓盤7折　「金九銀十」目標銷售千億人幣　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【趣話財經】農夫山泉上市熱爆　細數今年新股凍資王表現（iMoney專題）
【趣話財經】農夫山泉上市熱爆　細數今年新股凍資王表現（iMoney專題）
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【華為風暴】華為余承東：只做芯片設計是一個教訓 料手機Mate40秋季面世
【華為風暴】華為余承東：只做芯片設計是一個教訓 料手機Mate40秋季面世