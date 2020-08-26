【職場女性】印中對性別平等最樂觀　料10年內投資業實現平等待遇

▲ 全球投資管理專業人員協會CFA協會公布最新調查《亞太區投資行業性別平等狀況》，超過7成區內受訪者相信，多元職場有助加強同事間合作，令業務取得更佳成績。

隨着愈來愈多女性走向職場、步入政壇，職場多元已成大趨勢。全球投資管理專業人員協會CFA協會公布最新調查《亞太區投資行業性別平等狀況》，超過7成區內受訪者相信，多元職場有助加強同事間合作，令業務取得更佳成績。95%受訪者稱所屬公司也主張性別多元化。

報告指出，超過一半亞太區受訪者，對投資行業於未來10年內實現性別平等感到樂觀，當中以印度（72%）及中國內地（60%）投資專業人員最具信心；而新加坡（44%）及南韓 （37%）受訪者則將性別平等，視為可於10年內達成的目標。此外，74%受訪者認為公司內性別平衡不僅有助改善團隊表現，亦能向員工、客戶、投資者及公眾傳達強烈正面的訊息。

CFA協會亞太區市場推廣及傳訊總經理麥凱琳（Karyn McLean）認為，消除歧視及實現性別平等對投資行業的未來極其重要。「職場多元化能讓業界吸納更多專業人才，工作環境亦有助提升團隊表現，集思廣益時作出更明智決策，令業務取得佳績。」

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遭遇性別歧視 女性大多噤聲

報告又提到，48%受訪者認為擔當公司高層的女性，較男性擁有更佳軟技能（Soft Skills），能更有效管理公司團隊。中國內地（63%）、香港特區（55%）及新加坡（50%）等地受訪者均廣泛認同此說法。

不過，亞太區內業界普遍仍存在性別歧視及職場不平等現象。多達66%女性受訪者表示，若在工作上受到性別歧視及不平等待遇，她們不會為自己發聲。當中以韓國情況較為嚴重，66%受訪者指不會因受到不平等待遇而作出投訴，其次是香港特區（44%）、新加坡（43%）及中國內地（41%）。此外，包括男女在內的7成受訪者皆認為，現時業內女性亦為上班時的「穿著和打扮」感到壓力。

當被問及為何較少女性擔任企業要職時，區內受訪者認為女性的事業心較輕。有26%受訪者表示，女性經常為照顧家庭等社會壓力，而犧牲個人事業。兩成受訪者則認為因擔當要職往往工時較長而壓力相對大，很難同時兼顧工作和家庭。18%受訪者認為可效法的女性領導數目較少，情況令性別平等進展緩慢。

CFA協會於2019年11月在亞太區，訪問了3,005名投資專業人士，收集他們對區內投資服務行業性別平等及潛在性別歧視的看法，包括澳洲、中國內地、香港特區、印度、南韓及新加坡。

責任編輯 姚慧儀