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【網絡安全】Fleeceware修改程式通過Google審核　專家教路如何避免收費陷阱

科技 15:30 2020/08/26

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Sophos近日發表最新研究《廣告真實性政策無法杜絕Fleeceware》，揭露不良開發商如何修改敲詐程式，藉此瞞過Google Play Store為保障消費者免被濫收費用而推出的最新政策。

外國資訊安全機構Sophos早前報告指，App Store有逾30款「Fleeceware」Apps都以免費試用作招徠，卻在沒有通知的情況下向用戶自動收費，涉款數以千萬元計。近日，Sophos就發表最新研究《廣告真實性政策無法杜絕Fleeceware》，揭露不良開發商如何修改敲詐程式，藉此瞞過Google Play Store為保障消費者免被濫收費用而推出的最新政策。

【網絡安全】Sophos揭勒索軟件集團　藉疫情攻擊中小企

根據Sophos最新研究顯示，現時Fleeceware程式開發者一方面利用誤導性的語言通過審核，另一方面透過各種手段慫恿不虞有詐的消費者訂用其服務以詐取金錢，其中更有簡陋的桌布程式，索價每周接近92美元（約港幣713元）。開發商會誘使用戶墮進陷阱，先吸引他們瀏覽應用程式內登陸頁面以外的內容，儘管用戶嘗試關閉程式，仍會不斷以收費高昂的服務計劃訊息轟炸用戶，以圖迫他們就範。而報告亦同時列出收費過高或違反最新防Fleeceware政策的應用程式名單。

Sophos高級安全研究員Jagadeesh Chandraiah建議，消費者應小心檢查應用程式內是否有灰色或字體異常細小的條款，當中可能包括重要的收費資訊。而當中涉及「免費試用」等字眼，注意其所謂的試用期通常只有短短幾日，期限一過就會自動續訂，乘機向用戶收取昂貴的費用。此外，用戶應避免使用不明來歷及未獲推薦的應用程式，例如相片編輯器和桌布設計器。如發有現透過提供簡單服務收取高昂費用的可疑應用程式，應立即舉報，以免招受損失。

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責任編輯：施雯雯

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